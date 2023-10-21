Котов впервые в карьере вышел в финал ATP
109-я ракетка мира Павел Котов в полуфинале турнира в Стокгольме обыграл №53 Миомира Кецмановича – 6:3, 6:4.
Котов, попавший в основу из квалификации, впервые в карьере вышел в финал ATP. За счет этого результата он обновит личный рекорд и поднимется на 81-ю строчку рейтинга.
За титул россиянин сыграет с Гаэлем Монфисом или Ласло Дьере.
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