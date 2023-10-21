Котов впервые в карьере вышел в финал ATP

Теги ATP Intrum Stockholm Open Павел Котов Теннис

109-я ракетка мира Павел Котов в полуфинале турнира в Стокгольме обыграл №53 Миомира Кецмановича – 6:3, 6:4.

Котов, попавший в основу из квалификации, впервые в карьере вышел в финал ATP. За счет этого результата он обновит личный рекорд и поднимется на 81-ю строчку рейтинга.

За титул россиянин сыграет с Гаэлем Монфисом или Ласло Дьере

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8 комментариев

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Игогор
В случае победы Котов будет уже четвертым русским теннисистом с млекопитающей фамилией, побеждавшим в турнирах АТР, - после Волкова, Куницына и Медведева. По этому показателю мы - впереди планеты всей!

П.С. Казахстану мы оказали пернатую помощь, организовав перелет Голубева и Кукушкина...
+13
0
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TennisForever
Надо брать титул !
+7
-1
+6
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Алексей Иванов
Ответ Игогор
В случае победы Котов будет уже четвертым русским теннисистом с млекопитающей фамилией, побеждавшим в турнирах АТР, - после Волкова, Куницына и Медведева. По этому показателю мы - впереди планеты всей! П.С. Казахстану мы оказали пернатую помощь, организовав перелет Голубева и Кукушкина...
и кулинарную в виде бублика
+5
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+5
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Антон Тимофеев
Защищать Котову уже почти нечего, так что в 2023 году он и вовсе идет 74-ым, 715 очков. Возьмет титул, станет примерно 59-60, с 815 очками. В рейтинге 52 недель станет 62-ым с 821 очком.
+3
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Karl Franz F. Brandt
Ответ Алексей Иванов
и кулинарную в виде бублика
Ещё Чесноков был кулинарным.
+2
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billy_pilgrim
Красава!
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Karl Franz F. Brandt
Ответ Игогор
В случае победы Котов будет уже четвертым русским теннисистом с млекопитающей фамилией, побеждавшим в турнирах АТР, - после Волкова, Куницына и Медведева. По этому показателю мы - впереди планеты всей! П.С. Казахстану мы оказали пернатую помощь, организовав перелет Голубева и Кукушкина...
Зверева забыли, он тоже русский.
0
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0
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Сергей Носков
Ответ Игогор
В случае победы Котов будет уже четвертым русским теннисистом с млекопитающей фамилией, побеждавшим в турнирах АТР, - после Волкова, Куницына и Медведева. По этому показателю мы - впереди планеты всей! П.С. Казахстану мы оказали пернатую помощь, организовав перелет Голубева и Кукушкина...
Пернатая-то ладно, гораздо более убедительна ихтиологическая.
0
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