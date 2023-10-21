Чемпион ATP Finals-2023 заработает почти $5 млн

Стала известна схема распределения призовых на итоговом турнире ATP в Турине, который стартует 12 ноября.

Общий призовой фонд составил 15 млн долларов, что на 1,7% больше, чем в прошлом году.

В этом году за каждую победу на групповом этапе игроки получат $390 000.

Стадия Призовые-2023| Призовые-2022| Призовые-2021 Игрок, проигравший все матчи в группе 325 500 320 000 173 000 1/2 финала* 1 495 500 1 070 000 692 000 Финал* 2 600 500 2 200 400 1 222 000 Титул* 4 801 500 4 740 300 2 316 000

*Сумма при условии побед во всех матчах группового этапа.

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