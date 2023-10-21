Чемпион ATP Finals-2023 заработает почти $5 млн
Стала известна схема распределения призовых на итоговом турнире ATP в Турине, который стартует 12 ноября.
Общий призовой фонд составил 15 млн долларов, что на 1,7% больше, чем в прошлом году.
В этом году за каждую победу на групповом этапе игроки получат $390 000.
|Стадия
|Призовые-2023|
|Призовые-2022|
|Призовые-2021
|Игрок, проигравший все матчи в группе
|325 500
|320 000
|173 000
|1/2 финала*
|1 495 500
|1 070 000
|692 000
|Финал*
|2 600 500
|2 200 400
|1 222 000
|Титул*
|4 801 500
|4 740 300
|2 316 000
*Сумма при условии побед во всех матчах группового этапа.
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