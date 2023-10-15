Пегула о том, что она наполовину кореянка: «К сожалению, не знаю корейского языка. Но люблю корейское барбекю и кимчи»

Теги WTA Korea Open Джессика Пегула Теннис

Джессика Пегула прокомментировала победу на турнире в Сеуле.

«Для тех, кто не знает, вообще-то я наполовину кореянка.

К сожалению, я не знаю корейского языка. Но я люблю корейское барбекю и кимчи. Наверное, это и есть частичка Кореи во мне. Моя мама – кореянка, и ее удочерили отсюда. Очень приятно, что мне удалось здесь победить. Мало кто может этим похвастаться. Это очень круто.

За последние несколько лет я поднялась в рейтинге и чувствовала гораздо большую поддержку болельщиков, гораздо большую, чем ожидала, приехав сюда спустя пять лет. Это очень приятно».

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4 комментария

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justbored
"Bbq и кимчи - частичка Кореи во мне". Ну этапять. 😂
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Pink Animals
пять лет не приезжала, корейский учить и не думала, но как кимчи пожрать - она кореянка. мать вообще-то японский ребенок, брошенный в Корее. это другое немножко. Джеська подлизнула местной толпе перед финалом, чтобы за неё поболели особо развесившие уши. хитропопая.
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Ан Кот
это что такая за мать что родному языку не научила?
мутит она что-то
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sonny91
МОЛОДЕЦ!!!
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