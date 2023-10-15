Пегула о том, что она наполовину кореянка: «К сожалению, не знаю корейского языка. Но люблю корейское барбекю и кимчи»

Джессика Пегула прокомментировала победу на турнире в Сеуле.

«Для тех, кто не знает, вообще-то я наполовину кореянка.

К сожалению, я не знаю корейского языка. Но я люблю корейское барбекю и кимчи. Наверное, это и есть частичка Кореи во мне. Моя мама – кореянка, и ее удочерили отсюда. Очень приятно, что мне удалось здесь победить. Мало кто может этим похвастаться. Это очень круто.

За последние несколько лет я поднялась в рейтинге и чувствовала гораздо большую поддержку болельщиков, гораздо большую, чем ожидала, приехав сюда спустя пять лет. Это очень приятно».

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