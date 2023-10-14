Рублев о матче с Димитровым: «Нелегко обыгрывать друзей, потому что ты испытываешь смешанные чувства»

Теги ATP Григор Димитров Shanghai Rolex Masters Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу над Григором Димитровым в Шанхае.

Он выиграл 7:6(7), 6:3 и четвертый раз вышел в финал «Мастерса».

«Нелегко обыгрывать друзей, потому что ты испытываешь смешанные чувства. Ты одновременно грустишь и хочешь выиграть. Жаль за тот эпизод на тай-брейке при счете 3:2 – я хотел переиграть розыгрыш, но Григор повел себя как настоящий чемпион и отдал мне очко. Возможно, этот розыгрыш в итоге стоил ему победы на тай-брейке».

Также он поделился ожиданиями от финала против Хуберта Хуркача.

«Сейчас все мысли только об отдыхе и восстановлении. Очень тяжело играть против Хуби. Он из тех соперников, с которыми не хочется играть. Своей игрой он может задавить любого – за счет подачи, за счет мощных ударов. Я должен хорошо восстановиться и завтра сыграть как можно лучше».

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1 комментарий

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Dmitry Vasilchenko
Хуби не типичная палка-подовалка. Арсенал у него будь здоров. И у сетки на уровне. Короче, поляк, по мне, является фаворитом. Тем лучше для Андрея. Работать.
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