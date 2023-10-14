Рублев второй раз в сезоне вышел в финал «Мастерса»

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев обыграл №19 Григора Димитрова в полуфинале в Шанхае – 7:6(7), 6:3.

Россиянин второй раз в сезоне и четвертый в карьере вышел в финал «Мастерса». В апреле в Монте-Карло он выиграл дебютный титул на этом уровне.

В целом Рублев проведет шестой финал в этом сезоне. На его счету два титула.

Теперь он поборется с Хубертом Хуркачем. Счет в личных встречах 2:2.

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