Рублев второй раз в сезоне вышел в финал «Мастерса»
Седьмая ракетка мира Андрей Рублев обыграл №19 Григора Димитрова в полуфинале в Шанхае – 7:6(7), 6:3.
Россиянин второй раз в сезоне и четвертый в карьере вышел в финал «Мастерса». В апреле в Монте-Карло он выиграл дебютный титул на этом уровне.
В целом Рублев проведет шестой финал в этом сезоне. На его счету два титула.
Теперь он поборется с Хубертом Хуркачем. Счет в личных встречах 2:2.
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https://i.imgur.com/zWDodw3.mp4