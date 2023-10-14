Рублев второй раз в сезоне вышел в финал «Мастерса»

Теги ATP Григор Димитров Shanghai Rolex Masters Андрей Рублев Теннис

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев обыграл №19 Григора Димитрова в полуфинале в Шанхае – 7:6(7), 6:3.

Россиянин второй раз в сезоне и четвертый в карьере вышел в финал «Мастерса». В апреле в Монте-Карло он выиграл дебютный титул на этом уровне.

В целом Рублев проведет шестой финал в этом сезоне. На его счету два титула.

Теперь он поборется с Хубертом Хуркачем. Счет в личных встречах 2:2.

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20 комментариев

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Potors
Один шажочек остался, вперёд Рубль!!!
+18
0
+18
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Огюст
Молодчик Андрей -победы в финале !
+16
0
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Генадий Адамов
С Димитровым было 3:3, стало 4:3, с Хуркачем 2:2, по логике должно стать 3:2
+9
0
+9
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Leo Bonart
Свободная касса для второго мастерса!
Платить только Рублем!
+6
0
+6
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Kazanest
Ответ Генадий Адамов
С Димитровым было 3:3, стало 4:3, с Хуркачем 2:2, по логике должно стать 3:2
Там ещё с Эмбером 2:2 было, стало 3:2
+5
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+5
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S.Graf
Золотой vs. злотый
Победы Рублику!
+4
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+4
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dedpihto59
Нужен🏆💪‼️
+1
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Hardy
верим в титул!
+1
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Сергей48
Андрей, красавчик! Отличная игра.. всё по делу! 👌😁Ждём титул🏆🇷🇺
+3
-2
+1
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AFP1
Андрей Рублев станет 4 ракеткой мира впервые в карьере! И Завтра 4-ый финал в серии Мастерс.
+1
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AFP1
Ответ Syndycate
В финале сольет, скриньте
сливают лудоманы депозиты
+2
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Никита Волк
Ответ VaD
У Рублева или Хуркача будет больше титулов на "Мастерсах", чем у Дель Потро, Тима, Феррера, Бердыха, Содерлинга. Дикость.
Почему люди минусуют?)
+1
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Vale1
Ответ VaD
У Рублева или Хуркача будет больше титулов на "Мастерсах", чем у Дель Потро, Тима, Феррера, Бердыха, Содерлинга. Дикость.
Не их вина, что сейчас играет лишь один Биг, считай, и то не везде.
+1
0
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Рублик наш медный не подвёл, без традиционного перфоманса не остались.
Осуждаю обсценную лексику, будучи человеком высоких моральных устоев.

https://i.imgur.com/zWDodw3.mp4
+3
-3
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VaD
У Рублева или Хуркача будет больше титулов на "Мастерсах", чем у Дель Потро, Тима, Феррера, Бердыха, Содерлинга. Дикость.
+6
-6
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Александр Бабуев
Отличная карьера вырисовывается, точнее уже отличная, выйти в полуфиналы шлемов, а лучше в финал какого-нибудь, в идеале зацепить один, тогда вообще огонь будет!!
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SKA Rostov1992
Ответ VaD
У Рублева или Хуркача будет больше титулов на "Мастерсах", чем у Дель Потро, Тима, Феррера, Бердыха, Содерлинга. Дикость.
Вавринку забыли в этот же список включить)
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VaD
Ответ SKA Rostov1992
Вавринку забыли в этот же список включить)
Точно.
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