Хуркач о Рублеве: «Он отбивает каждый мяч со скоростью 200 км/ч»

Хуберт Хуркач прокомментировал победу над Себастьяном Кордой в Шанхае.

Он выиграл 6:3, 6:4 и третий раз в карьере вышел в финал «Мастерса».

– Думаю, это был мой лучший матч здесь, в Шанхае. Очень доволен тем, как сыграл. Я был хорош в розыгрышах и здорово подавал.

Себи – тяжелый соперник, он отлично принимает, поэтому нужно играть хорошо, чтобы он не мог использовать твои удары против тебя.

– Можете ли вы подробнее рассказать об одном из главных ваших оружий – подаче?

– Конечно, для меня важно выигрывать как можно больше очков с подачи. Если я хорошо подаю, то оказываю давление на соперников, создаю им много проблем. Они понимают, что должны также хорошо подавать, доминировать в розыгрышах. Так что это очень важная вещь в моей игре.

– Не могли бы вы немного рассказать о потенциальных соперниках по финалу – Григоре и Андрее?

– Андрей отбивает каждый мяч со скоростью 200 км/ч. Он очень энергичен на корте. Да, он отличный соперник.

У Григора большой опыт. В его арсенале столько ударов, он такой атлетичный. Надеюсь, у них будет классный матч, а завтра будет битва.

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