Хуркач о 10-дневных «Мастерсах»: «Игрокам нравится формат, когда в сетке 54 человека»

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Хуберт Хуркач Теннис

Хуберт Хуркач прокомментировал то, что «Мастерс» в Шанхае стал 10-дневным.

Теперь в сетке там 96 человек, а не 54, как раньше. Хуркач вышел в полуфинал.

«Если честно, я говорил с другими игроками – и нам не особо нужны дни отдыха между турнирами. Нам нравится формат, когда в сетке 54 игрока.

Но если хорошо выступаешь, то 10-дневный турнир – это классно. Немного сложнее, если ты выступаешь не очень успешно – между турнирами получается много времени».

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5 комментариев

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Kironbet
Да и дороже это выходит игрокам... +Меньше времени на то, чтобы бывать дома, с родными и тд....Итак весь год в разъездах. Одни минусы кмк.
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Дима Миронов
конечно вам плохо сливает сразу и неделю отдыха,во Медведеву,Синнеру,Алькарасу,Звереву это мало рубились в Пекине до последнего и сюда приехали не успели восстановиться
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gerr_max
Ответ S.Graf
В 10-дневном формате Мастерсов есть своя логика. Должны же эти турниры как-то отличаться от обычных АТР250 и -500. А то абсурдная ситуация складывается, когда прошлогодняя Астана и Пекин этого года по составу участников получились сильнее, чем прошедший Торонто-23. И насчёт ненужности дня отдыха есть сомнения. Практически все ТОП-игроки - Медвед, Карась, Зверёк, Синнёр, ХРуне, Руудик (не говоря уж про остальных) - даже 2 турнира подряд не могут провести на высоком уровне. (разве что CЦыц стабилен, стабильно вылетает в первых раундах)))) По этой же причине мы вряд ли увидим в ближайшее время bo5 в финалах Мастерсов. Такое вот "будущее тенниса" настало. аштопаделать ....
Можно ещё финал Мастерса из пяти сетов играть.
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S.Graf
В 10-дневном формате Мастерсов есть своя логика. Должны же эти турниры как-то отличаться от обычных АТР250 и -500.
А то абсурдная ситуация складывается, когда прошлогодняя Астана и Пекин этого года по составу участников получились сильнее, чем прошедший Торонто-23.
И насчёт ненужности дня отдыха есть сомнения. Практически все ТОП-игроки - Медвед, Карась, Зверёк, Синнёр, ХРуне, Руудик (не говоря уж про остальных) - даже 2 турнира подряд не могут провести на высоком уровне.
(разве что CЦыц стабилен, стабильно вылетает в первых раундах))))
По этой же причине мы вряд ли увидим в ближайшее время bo5 в финалах Мастерсов.
Такое вот "будущее тенниса" настало.
аштопаделать ....
+2
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0
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S.Graf
Ответ gerr_max
Можно ещё финал Мастерса из пяти сетов играть.
Так bo5 и есть 5-сетовый формат
0
0
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