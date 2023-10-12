Хуркач о 10-дневных «Мастерсах»: «Игрокам нравится формат, когда в сетке 54 человека»

Хуберт Хуркач прокомментировал то, что «Мастерс» в Шанхае стал 10-дневным.

Теперь в сетке там 96 человек, а не 54, как раньше. Хуркач вышел в полуфинал.

«Если честно, я говорил с другими игроками – и нам не особо нужны дни отдыха между турнирами. Нам нравится формат, когда в сетке 54 игрока.

Но если хорошо выступаешь, то 10-дневный турнир – это классно. Немного сложнее, если ты выступаешь не очень успешно – между турнирами получается много времени».

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