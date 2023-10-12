Хуркач о 10-дневных «Мастерсах»: «Игрокам нравится формат, когда в сетке 54 человека»
Хуберт Хуркач прокомментировал то, что «Мастерс» в Шанхае стал 10-дневным.
Теперь в сетке там 96 человек, а не 54, как раньше. Хуркач вышел в полуфинал.
«Если честно, я говорил с другими игроками – и нам не особо нужны дни отдыха между турнирами. Нам нравится формат, когда в сетке 54 игрока.
Но если хорошо выступаешь, то 10-дневный турнир – это классно. Немного сложнее, если ты выступаешь не очень успешно – между турнирами получается много времени».
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А то абсурдная ситуация складывается, когда прошлогодняя Астана и Пекин этого года по составу участников получились сильнее, чем прошедший Торонто-23.
И насчёт ненужности дня отдыха есть сомнения. Практически все ТОП-игроки - Медвед, Карась, Зверёк, Синнёр, ХРуне, Руудик (не говоря уж про остальных) - даже 2 турнира подряд не могут провести на высоком уровне.
(разве что CЦыц стабилен, стабильно вылетает в первых раундах))))
По этой же причине мы вряд ли увидим в ближайшее время bo5 в финалах Мастерсов.
Такое вот "будущее тенниса" настало.
аштопаделать ....