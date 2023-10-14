Мария Шарапова: «После победы на «Уимблдоне»-2004 поняла, что спорт – это бизнес, платформа, благодаря которой у тебя есть голос»

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова рассказала, когда начала думать о спорте в контексте бизнеса.

«Я родилась в России и уехала в США вместе с отцом, когда мне было пять лет. У меня не было большого таланта, но папа определенно видел перспективы. Я шаг за шагом следовала его наставлениям. В 17 лет я играла в финале «Уимблдона» – самом важном матче моей карьеры против Серены Уильямс. На кону было очень многое. Но в подростковом возрасте ты не до конца осознаешь, что поставлено на карту. Что речь не только о матче и возможности надеть красивое платье на бал.

Это был урок партнерских отношений и победы. По возвращении в Нью-Йорк я увидела, что пишет пресса и поняла, что спорт – это больше, чем просто победы и поражения. Что спорт – это бизнес, платформа, благодаря которой у тебя есть голос».

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