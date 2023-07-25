Макс Айзенбад: «Всегда говорю, что Шарапова – худшая спортсменка, выигрывавшая «Шлем». Она брала волей»

Вице-президент IMG по теннису Макс Айзенбад рассказал, что отличает его первую большую клиентку Марию Шарапову от других чемпионок.

«Когда я впервые ее увидел, ей было 11 лет, и она уже была потрясающим игроком. Но еще она уже была очень деловая и знала, чего хочет. Я думаю, все видели это на протяжении ее карьеры: она не жалела ни времени, ни энергии, чтобы только максимизировать свой потенциал. Я постоянно всем говорю – и ей бы сказал, если бы она сейчас была тут, – что она, наверное, худшая спортсменка, выигрывавшая «Шлем». У нее нет подброса, она не умеет обводить, не умеет обращаться с мячом. Но она брала волей, и я считаю ее одной из ментально сильнейших игроков в истории тенниса».

На вопрос, насколько обычно подписывать 11-летних игроков, Айзенбад ответил:

«Это больше редкость. Мой коллега Альберт Молина увидел и подписал Карлоса Алькараса, когда ему было 12. Так что такое бывает, хотя обычно мы предпочитаем дождаться 13-14 лет. Но иногда появляется кто-то особенный, и сразу очевидно, что надо его брать. Мы – и это восходит еще ко временам Марка Маккормака – горды быть частью становления игрока. Когда подписываешь 12-летнего игрока, то первые деньги с него получаешь только через 7-8 лет, на протяжении которых ты в него только вкладываешь: чтобы у него были хорошие тренеры, чтобы он мог ездить по турнирам. Потому что федерации или семьи не всегда могут это обеспечить.

Иногда спустя какое-то время игроки уходят от IMG даже после всех наших инвестиций в них. Это нормально, мы готовы идти на такие риски. Большая доля ДНК IMG – в теннисе, мы этим гордимся и хорошо знаем свое дело. В конечном счете мы хотим, чтобы теннису было лучше».

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