Мугуруса о перерыве в карьере: «На сегодняшний день нет намерений вернуться. Сейчас мой план – высыпаться, отдыхать, быть с семьей»

Гарбинье Мугуруса ответила, как изменились ее тренировки и физическая форма.

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» сделала перерыв в карьере и не выступает с января.

– Я в другой форме, потому что, когда я не соревнуюсь, я стараюсь поддерживать себя в форме, но не выкладываюсь до предела. Я регулярно занимаюсь в зале, как можно больше раз в неделю. Я люблю тренировки с отягощениями, дополнять кардио зумбой, пилатесом, йогой, боксом... Пользуясь возможностью, делаю все то, на что у меня не было времени, когда я тренировалась для тенниса.

– Намерены вернуться к соревнованиям?

– На сегодняшний день нет никаких намерений. Сейчас мой план – высыпаться, отдыхать, быть с семьей, наверстывать упущенное..... Я не заглядываю дальше планов на сегодня, завтра и эту неделю.

– На что вы обращаете внимание, когда нужна мотивация для тренировок?

– Я всегда очень мотивирована, а в такой конкурентной среде, как теннис топ-уровня, я точно знаю, что если не буду тренироваться, то будут мои коллеги и соперницы, и они меня обыграют, потому что будут лучше подготовлены.

– Какое место теннис занимает в вашем распорядке дня?

– Никакое. Я по-прежнему слежу за коллегами, время от времени могу поиграть, но не активно, а скорее для удовольствия. Тенниса нет ни в моих мыслях, ни в распорядке дня, я сделала полноценный перерыв и стараюсь держаться подальше от кортов.

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