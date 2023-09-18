Мугуруса о том, когда закончится ее перерыв в карьере: «Хочу максимально насладиться этим отдыхом, пока ничего не планировала»
Гарбинье Мугуруса пока не решила, когда именно вернется в тур.
Ранее она взяла перерыв в карьере и объявила, что сезон-2023 для нее закончен. Она не играет с января.
«Я хочу максимально насладиться этим отдыхом, я пока ничего не планировала, сейчас сентябрь, и впереди еще много времени.
Я занимаюсь делами, которыми не могла заниматься, когда выступала в туре».
Одно из главных увлечений испанки – зумба.
«Мне нравится зумба, потому что я очень люблю танцевать и это помогает мне расслабиться. Я занимаюсь и во время соревнований, и на отдыхе».
Дает жжару испанка