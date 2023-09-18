Мугуруса о том, когда закончится ее перерыв в карьере: «Хочу максимально насладиться этим отдыхом, пока ничего не планировала»

Теги WTA Гарбинье Мугуруса Теннис

Гарбинье Мугуруса пока не решила, когда именно вернется в тур.

Ранее она взяла перерыв в карьере и объявила, что сезон-2023 для нее закончен. Она не играет с января.

«Я хочу максимально насладиться этим отдыхом, я пока ничего не планировала, сейчас сентябрь, и впереди еще много времени.

Я занимаюсь делами, которыми не могла заниматься, когда выступала в туре».

Одно из главных увлечений испанки – зумба.

«Мне нравится зумба, потому что я очень люблю танцевать и это помогает мне расслабиться. Я занимаюсь и во время соревнований, и на отдыхе».

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1 комментарий

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Большой Сэми
Советую посмотреть на странице Гарбинье ее зумбу
Дает жжару испанка
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