Кириос о периоде, когда ему было трудно найти спонсоров: «Долгое время меня выставляли ###### злодеем»

Ник Кириос рассказал, что сначала ему было трудно найти спонсоров.

«У меня много спонсорских контрактов и прочего. Но, если честно, в теннисе с этим всегда было нелегко. Долгое время меня выставляли ###### злодеем. Когда я разбивал ракетку... Я мог на таком высоком уровне играть четырехчасовой матч, а потом за пять секунд сломать ракетку – и все зациклились бы на этом.

Долгое время мне было очень трудно заключать контракты. Про меня говорили: «Этот парень слишком непостоянен». А я такой: «Да я ругаюсь». Вот и все, что я делаю. Все в таком духе. Мне кажется, сейчас меня больше принимают. Теперь я чувствую, что за меня правда болеют многие люди.

Я чувствую сильную поддержку, когда играю, особенно на прошлогоднем «Уимблдоне». Понятно, что фаворитом был Джокович, но я чувствовал, что все хотят, чтобы я... Моя победа на «Уимблдоне» громко послала бы ## ### любой истеблишмент».

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