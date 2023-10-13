Кириос о периоде, когда ему было трудно найти спонсоров: «Долгое время меня выставляли ###### злодеем»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Sports.ru Ник Кириос Теннис

Ник Кириос рассказал, что сначала ему было трудно найти спонсоров.

«У меня много спонсорских контрактов и прочего. Но, если честно, в теннисе с этим всегда было нелегко. Долгое время меня выставляли ###### злодеем. Когда я разбивал ракетку... Я мог на таком высоком уровне играть четырехчасовой матч, а потом за пять секунд сломать ракетку – и все зациклились бы на этом.

Долгое время мне было очень трудно заключать контракты. Про меня говорили: «Этот парень слишком непостоянен». А я такой: «Да я ругаюсь». Вот и все, что я делаю. Все в таком духе. Мне кажется, сейчас меня больше принимают. Теперь я чувствую, что за меня правда болеют многие люди.

Я чувствую сильную поддержку, когда играю, особенно на прошлогоднем «Уимблдоне». Понятно, что фаворитом был Джокович, но я чувствовал, что все хотят, чтобы я... Моя победа на «Уимблдоне» громко послала бы ## ### любой истеблишмент».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
на тайбрейке один мяч
Потеря для тенниса, конечно. Такие данные и такой результат. Вроде бы и повзрослел уже
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
андрей быцюк
да, но ты не победил 😬
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий