Димитров победил Алькараса. Испанец до этого выиграл 49 матчей из 50 у соперников не из топ-15
Григор Димитров победил Карлоса Алькараса (5:7, 6:2, 6:4) в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае.
Болгарин прервал серию испанца, который в этом сезоне выиграл 49 из 50 матчей против соперников из-за пределов топ-15.
Кроме Димитрова против тренда сыграл только венгр Фабиан Марожан, обыгравший Алькараса со счетом 2:0 на майском «Мастерсе» в Риме.
Перед матчем на победу Димитрова давали коэффициент 4.90. Алькарас шел явным фаворитом за 1.18.
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