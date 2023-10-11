Димитров победил Алькараса. Испанец до этого выиграл 49 матчей из 50 у соперников не из топ-15

Григор Димитров победил Карлоса Алькараса (5:7, 6:2, 6:4) в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае.

Болгарин прервал серию испанца, который в этом сезоне выиграл 49 из 50 матчей против соперников из-за пределов топ-15.

Кроме Димитрова против тренда сыграл только венгр Фабиан Марожан, обыгравший Алькараса со счетом 2:0 на майском «Мастерсе» в Риме.

Перед матчем на победу Димитрова давали коэффициент 4.90. Алькарас шел явным фаворитом за 1.18.

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