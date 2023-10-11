Димитров в матче с Алькарасом впервые с 2021-го обыграл соперника из топ-3
19-я ракетка мира Григор Димитров обыграл №2 Карлоса Алькараса в четвертом круге в Шанхае – 5:7, 6:2, 6:4.
Для болгарина это первая победа над соперником из топ-3 с октября 2021-го. Его баланс против игроков десятки теперь составляет 35:81.
Кроме того, Димитров впервые за полтора года и 17-й раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса».
Дальше экс-третья ракетка мира сыграет с Николасом Харри.
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А тут Челленджер до 1:4 и Григор. Что будет в следующий раз, Сафиуллин? Ну вы меня поняли.
И если он еще и облажается, то это будет с ним навечно, а все его написанные рекорды после схода Ноле в эпоху без бигов немного потускнеют)
Но, опять же, я отдаю ему должное за искренность, лучше прямо озвучивать свои амбиции, как Ноле и Алькарас, чтобы потом не сидеть на пенсии и не выглядеть глупо, со своим "мне рекорды не нужны, просто попинать мячик"