Димитров в матче с Алькарасом впервые с 2021-го обыграл соперника из топ-3

Теги ATP Григор Димитров Shanghai Rolex Masters Карлос Алькарас Теннис

19-я ракетка мира Григор Димитров обыграл №2 Карлоса Алькараса в четвертом круге в Шанхае – 5:7, 6:2, 6:4.

Для болгарина это первая победа над соперником из топ-3 с октября 2021-го. Его баланс против игроков десятки теперь составляет 35:81.

Кроме того, Димитров впервые за полтора года и 17-й раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса».

Дальше экс-третья ракетка мира сыграет с Николасом Харри.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Phantom3000
Как то просел карась после us open. Видимо спад пошел
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RealJon
поздравляем Григора. помог Новаку как друг. Теперь 400 неделя как Но.1 в руках Новака )))
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Можно только поздравить Григора с такой уверенной победой! Красавчик!👌😁
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стояк Новака
Ну что тут сказать. В другой половине Синнер, Медведев, Шелтон, Руд, Хуркач, Оже Альясим, Зверев, Руне, Корда, Черундолу.
А тут Челленджер до 1:4 и Григор. Что будет в следующий раз, Сафиуллин? Ну вы меня поняли.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay Stavrogin
Карлос сам придумал какую-то фигню, в 20 лет, на пике своих физических возможностей решил забрать заслуженную 1ю строчку у Ноле(3 шлема и финал, 3 недопуска на мастерсы) напылесосить водокачки в концовке сезона, чтобы обойти пенсионера, выложившегося на 6 турнирах в году - аделаиде (атп250), 4 шлемах и цинциннати...)
И если он еще и облажается, то это будет с ним навечно, а все его написанные рекорды после схода Ноле в эпоху без бигов немного потускнеют)
Но, опять же, я отдаю ему должное за искренность, лучше прямо озвучивать свои амбиции, как Ноле и Алькарас, чтобы потом не сидеть на пенсии и не выглядеть глупо, со своим "мне рекорды не нужны, просто попинать мячик"
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nick-basil
В рейтингах для Карлито это ерунда, но поражение странное. Гриша совсем не топ, чтоб Карася лупить.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стояк Новака
Не помогла ему протоптанная дорожка от ATP
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Шматов
Гришка решил показать,что и у него есть еще порох в пороховницах.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igor nn
Не удивлюсь если Рублев второй Мастерс за сезон возьмёт
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viling
Ответ Стояк Новака
Ну что тут сказать. В другой половине Синнер, Медведев, Шелтон, Руд, Хуркач, Оже Альясим, Зверев, Руне, Корда, Черундолу. А тут Челленджер до 1:4 и Григор. Что будет в следующий раз, Сафиуллин? Ну вы меня поняли.
Вы у Сафиуллина спрашиваете? :) Он вряд ли сюда заходит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jbzbmxgyrb
Ответ Phantom3000
Как то просел карась после us open. Видимо спад пошел
После УМ у него нет побед
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hardy
ай да Гришка😳👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nick-basil
Есть вопросы у публики. Наблюдаем дальше...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
le vani
федя будучи пенсионером выносил диму а дима будучи пенсионером вынес типо самого сильного теннисиста ) колапсный тур
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex19
Григору респект, заткнул испанскую шалаболку, которая шамкала накануне про то, как хорошо умеет играть с такими игроками как Димитров.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vale1
Ответ Phantom3000
Как то просел карась после us open. Видимо спад пошел
Или победа Дани его подкосила. Что бы Карлос там не говорил...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий