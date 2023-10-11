Димитров в матче с Алькарасом впервые с 2021-го обыграл соперника из топ-3

19-я ракетка мира Григор Димитров обыграл №2 Карлоса Алькараса в четвертом круге в Шанхае – 5:7, 6:2, 6:4.

Для болгарина это первая победа над соперником из топ-3 с октября 2021-го. Его баланс против игроков десятки теперь составляет 35:81.

Кроме того, Димитров впервые за полтора года и 17-й раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса».

Дальше экс-третья ракетка мира сыграет с Николасом Харри.

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