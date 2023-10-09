Швентек рассказала, почему заплакала после победы в Пекине

прокомментировала слезы после победы на турнире в Пекине. В финале она обыграла – 6:2, 6:2.

«Я немного заплакала после победы, потому что я знаю, как тяжело сохранять положительный настрой и сосредоточенность на будущем. Может быть, это не у всех так, но у меня – точно.

В последние недели я чувствовала огромную поддержку команды. Очень им благодарна. И во время матча я ни о чем не думала, хотела сосредоточиться на теннисе».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе