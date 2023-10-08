Самсонова о том, что Швентек не сделала ни одной невынужденной в финале Пекина: «Когда она вообще не ошибается, это большой стресс»

Людмила Самсонова прокомментировала то, что Ига Швентек не сделала ни одной невынужденной ошибки в финале «тысячника» в Пекине.

«Думаю, она это делает лучше всего. Когда она вообще не ошибается, это большой стресс для ее соперниц. Каждый раз нужно делать что-то еще. Это не всегда так, но она заставляет тебя так думать. Это то, чему я сегодня научилась».

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