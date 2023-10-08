Самсонова о том, что Швентек не сделала ни одной невынужденной в финале Пекина: «Когда она вообще не ошибается, это большой стресс»

Теги WTA China Open Ига Швентек Людмила Самсонова Теннис

Людмила Самсонова прокомментировала то, что Ига Швентек не сделала ни одной невынужденной ошибки в финале «тысячника» в Пекине.

«Думаю, она это делает лучше всего. Когда она вообще не ошибается, это большой стресс для ее соперниц. Каждый раз нужно делать что-то еще. Это не всегда так, но она заставляет тебя так думать. Это то, чему я сегодня научилась».

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5 комментариев

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justbored
17 вынужденных вообще-то (и 2 жалких виннера). Людочка все отдала сама.
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Лев Чернецов
Люда молодец, что в принципе дошла до финала. При таком составе участников это отличный результат.
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После таких выводов можно ждать продолжения такого же успеха в матчах с Игой, к сожалению (

Хотя бы цель взять 5 геймов надо себе поставить )
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Глаза полные стресса и страха, что мяч прилетит обратно ((
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Ещё бы Ига ноль виннерсов сделала бы, было вообще смешно... ))
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