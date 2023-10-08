Швентек выиграла 5-й титул в сезоне и 16-й в карьере

Теги WTA China Open Ига Швентек Людмила Самсонова Теннис

Вторая ракетка мира Ига Швентек, в финале в Пекине обыгравшая Людмилу Самсонову 6:2, 6:4, взяла пятый титул в сезоне (также Доха, Штутгарт, «Ролан Гаррос», Варшава).

22-летняя полька выиграла 16-й титул уровня WTA в карьере в 20 финалах. Из игроков, начавших карьеры в Открытую эру (с 1968-го), только Элина Свитолина взяла 16 первых титулов в меньшем количестве финалов (19).

Для Швентек этот титул стал шестым на уровне WTA 1000.

По итогам турнира она приблизится в рейтинге к Арине Соболенко. Ее отставание от белоруски составит 465 очков.

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5 комментариев

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Eugenie Nation
Прекрасное лицо женского тенниса. Ждем возвращение на законную первую строчку
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инок
Игу с победой. Очень надеюсь на тезис: поражения учат и делают нас сильнее, если правильные выводы из них сделаны.
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AFP1
Самсоновой стабильности не хватает, Кепка поэтому и первая-вторая что единственная более менее стабильная тенниситска
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