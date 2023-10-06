Сафиуллин в матче со Зверевым второй раз обыграл соперника из топ-10

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Александр Зверев Роман Сафиуллин Теннис

50-я ракетка мира Роман Сафиуллин победил №10 Александра Зверева во втором круге в Шанхае – 6:3, 6:1.

На прошлой неделе Сафиуллин уступил Звереву в финале в Чэнду. Россиянин сократил отставание в личных встречах – 1:2.

Сафиуллин второй раз в карьере обыграл соперника из топ-10 (при шести поражениях).

Он повторил свой лучший результат на «Мастерсах». В этом году он трижды пробился в третий круг.

Теперь Сафиуллин поборется с Беном Шелтоном.

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7 комментариев

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Rebelarti
Браво Роман!
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OnlyDendy
Первым был Циципас
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Дмитрий Дибров
Очень сильный уровень тенниса показывает Роман последние две недели . Играет минимум как топ 20. Если будет продолжать так играть - выиграет не один трофей
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VNX
Какой мололец,Роман! Я так болею всегда за него! Мои поздравления и дальнейших побед!
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TennisForever
Вот молодца👏
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OnlyDendy
А ведь Рома так и не сыграл ни с одним из нашей большой тройки 🇷🇺.

Надеюсь в полуфинале с Даней встретится
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Чиф
как-то даже неудобно за Зверева .... Роману аплодисменты!!! красиво в одну калитку.
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