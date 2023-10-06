Сафиуллин в матче со Зверевым второй раз обыграл соперника из топ-10
50-я ракетка мира Роман Сафиуллин победил №10 Александра Зверева во втором круге в Шанхае – 6:3, 6:1.
На прошлой неделе Сафиуллин уступил Звереву в финале в Чэнду. Россиянин сократил отставание в личных встречах – 1:2.
Сафиуллин второй раз в карьере обыграл соперника из топ-10 (при шести поражениях).
Он повторил свой лучший результат на «Мастерсах». В этом году он трижды пробился в третий круг.
Теперь Сафиуллин поборется с Беном Шелтоном.
Надеюсь в полуфинале с Даней встретится