Сафиуллин в матче со Зверевым второй раз обыграл соперника из топ-10

50-я ракетка мира победил №10 во втором круге в Шанхае – 6:3, 6:1.

На прошлой неделе Сафиуллин уступил Звереву в финале в Чэнду. Россиянин сократил отставание в личных встречах – 1:2.

Сафиуллин второй раз в карьере обыграл соперника из топ-10 (при шести поражениях).

Он повторил свой лучший результат на «Мастерсах». В этом году он трижды пробился в третий круг.

Теперь Сафиуллин поборется с Беном Шелтоном.

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