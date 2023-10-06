Вондроушова, Жабер и Мухова последними квалифицировались на итоговый турнир WTA

, и стали последними участницами итогового турнира в Канкуне. Соревнования начнутся 29 октября.

Вондроушова и Мухова отобрались впервые, Жабер выступит второй год подряд.

потеряла шанс квалифицироваться, потому что сегодня выбыла в четвертьфинале в Пекине. Она еще может сыграть в качестве запасной. Отметим, что Мухова сейчас восстанавливается после травмы.

Ранее отобрались , , , и .

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