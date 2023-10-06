Вондроушова, Жабер и Мухова последними квалифицировались на итоговый турнир WTA

Теги WTA Джессика Пегула WTA Finals Онс Жабер Маркета Вондроушова Мария Саккари Арина Соболенко Елена Рыбакина Каролина Мухова Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Маркета Вондроушова, Онс Жабер и Каролина Мухова стали последними участницами итогового турнира WTA в Канкуне. Соревнования начнутся 29 октября.

Вондроушова и Мухова отобрались впервые, Жабер выступит второй год подряд.

Мария Саккари потеряла шанс квалифицироваться, потому что сегодня выбыла в четвертьфинале в Пекине. Она еще может сыграть в качестве запасной. Отметим, что Мухова сейчас восстанавливается после травмы.

Ранее отобрались Ига Швентек, Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Коко Гауфф и Джессика Пегула.

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5 комментариев

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sedric
Ответ Buhmichael
Я тоже считал что есть шансы - Чженчжоу победа и финал на последней неделе. Там же ещё 2 недели играть. Седрик, может ты в курсе - последняя неделя не считается что-ли где Монастир и Клуж-напока?
Последняя неделя не считается, так как сразу после нее идет малый итоговый. Соответственно за неделю до него надо уже точно знать, кто куда едет. Я думал, что победа в Чженчжоу еще дает шансы Саккари. Но сейчас догнал, что нужно не только результат приплюсовывать, но и один минусовать. Соответственно в случае победы, Саккари получала бы 470 очков, но тогда из 6 лучший результатов на необязательных турниров нужно один убрать. Убираются 110 очков. Поэтому у Саккари шансов не осталось. Теперь ей только надеяться, что Мухова снимется. Но она пока и Чженчжоу заявлена. Надеюсь, сыграет.
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sedric
Эм, а как я тогда считал, что у Саккари еще остаются шансы в случае победы в Ченчжоу. Но это хорошо. Спасибо Гауфф. За несколько месяцев уже три раза спасла теннис.
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Buhmichael
Ответ sedric
Эм, а как я тогда считал, что у Саккари еще остаются шансы в случае победы в Ченчжоу. Но это хорошо. Спасибо Гауфф. За несколько месяцев уже три раза спасла теннис.
Я тоже считал что есть шансы - Чженчжоу победа и финал на последней неделе. Там же ещё 2 недели играть. Седрик, может ты в курсе - последняя неделя не считается что-ли где Монастир и Клуж-напока?
0
0
0
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