Вондроушова, Жабер и Мухова последними квалифицировались на итоговый турнир WTA
Маркета Вондроушова, Онс Жабер и Каролина Мухова стали последними участницами итогового турнира WTA в Канкуне. Соревнования начнутся 29 октября.
Вондроушова и Мухова отобрались впервые, Жабер выступит второй год подряд.
Мария Саккари потеряла шанс квалифицироваться, потому что сегодня выбыла в четвертьфинале в Пекине. Она еще может сыграть в качестве запасной. Отметим, что Мухова сейчас восстанавливается после травмы.
Ранее отобрались Ига Швентек, Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Коко Гауфф и Джессика Пегула.
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