Соболенко о четвертьфинале в Пекине против Рыбакиной: «Ключ к успеху – сохранять спокойствие, играть агрессивно и не торопить события»

Арина Соболенко поделилась ожиданиями от матча против Елены Рыбакиной в Пекине.

«Против Елены всегда получаются отличные матчи. Думаю, мне нужно сосредоточиться на себе, быть агрессивной и играть в свой теннис.

Знаю, что у меня будут шансы на победу. В последнем матче я ей проиграла, но тогда я немного нервничала и торопилась. Ключ к успеху в матче с Еленой – сохранять спокойствие, играть агрессивно и не торопить события».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе