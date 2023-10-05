Соболенко о четвертьфинале в Пекине против Рыбакиной: «Ключ к успеху – сохранять спокойствие, играть агрессивно и не торопить события»

Теги WTA China Open Арина Соболенко Елена Рыбакина Теннис

Арина Соболенко поделилась ожиданиями от матча против Елены Рыбакиной в Пекине.

«Против Елены всегда получаются отличные матчи. Думаю, мне нужно сосредоточиться на себе, быть агрессивной и играть в свой теннис.

Знаю, что у меня будут шансы на победу. В последнем матче я ей проиграла, но тогда я немного нервничала и торопилась. Ключ к успеху в матче с Еленой – сохранять спокойствие, играть агрессивно и не торопить события».

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4 комментария

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Dikki Shelton
Удачи Рыбакиной 👌
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Dym86
Соболенко, конечно пока, более сбалансированный игрок, но у Рыбакиной преимущество в психологической устойчивости. Успеха флегме!
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Аскар Нургалиев
Против Мирры Лена проигрывала сама и выигрывала сама, с Ариной придется попотеть, она классный теннисист. Удачи Рыбакиной, если пройдет Арину то скорее всего выиграет титул, эта победа придаст ей уверенности.💪💪💪
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<<Amstel Trigun>>
Ответ Dym86
Соболенко, конечно пока, более сбалансированный игрок, но у Рыбакиной преимущество в психологической устойчивости. Успеха флегме!
То что Лена не показывает эмоции не означает что её психология более устойчива. А вот физически Арина смотрится поинтереснее, так что думаю в трёх сетах шансов у Арины больше
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