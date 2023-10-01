Соболенко о новом правиле предоставления BYE: «Рада за игроков, получивших такую возможность, но считаю, что это недопустимо»
Арина Соболенко не согласна с новым правилом performance BYE.
Теперь со второго круга начинают игроки, которые далеко прошли на прошлом турнире. Так, на турнире WTA 1000 в Пекине первый круг пропускают не лидеры посева, а все полуфиналистки турнира WTA 500 в Токио.
«Все были в курсе, потому что нам перед этим прислали письмо по почте, но я не поняла это правило. И до сих пор не понимаю. Игроки, дошедшие до полуфинала на турнире более низкой категории, напрямую выходят во второй круг «тысячника». Я этого не понимаю.
Мне кажется, это право нужно заслужить стабильной игрой [на протяжении определенного времени], а не только успешным выступлением на одном турнире. Я рада за игроков, получивших такую возможность, но считаю, что это недопустимо. Надеюсь, в будущем это не повторится.
Можно было бы понять, если бы на WTA 1000 в Пекине дали такую возможность за WTA 1000 в Гвадалахаре, но не за турнир WTA 500».
К сожалению такое мнение не очень хорошо характеризует Арину.