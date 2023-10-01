Соболенко о новом правиле предоставления BYE: «Рада за игроков, получивших такую возможность, но считаю, что это недопустимо»

Теги WTA China Open Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко не согласна с новым правилом performance BYE.

Теперь со второго круга начинают игроки, которые далеко прошли на прошлом турнире. Так, на турнире WTA 1000 в Пекине первый круг пропускают не лидеры посева, а все полуфиналистки турнира WTA 500 в Токио.

«Все были в курсе, потому что нам перед этим прислали письмо по почте, но я не поняла это правило. И до сих пор не понимаю. Игроки, дошедшие до полуфинала на турнире более низкой категории, напрямую выходят во второй круг «тысячника». Я этого не понимаю.

Мне кажется, это право нужно заслужить стабильной игрой [на протяжении определенного времени], а не только успешным выступлением на одном турнире. Я рада за игроков, получивших такую возможность, но считаю, что это недопустимо. Надеюсь, в будущем это не повторится.

Можно было бы понять, если бы на WTA 1000 в Пекине дали такую возможность за WTA 1000 в Гвадалахаре, но не за турнир WTA 500».

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11 комментариев

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sedric
Реально бред. Той же Саккари это правило например позволяет, весь сезон занимаясь непонятно чем, сейчас шакалить турниры, чтобы отобраться на итоговый. Пока кто-то весь сезон стабильно выступал, выходил в поздние стадии шлемов и мастерсов, кто-то под конец сезон начинает шакалить, и им еще и способствуют этому, давая возможность начинать со второго круга.
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goodloser
Если отменить правило bye performance, то нужно корректировать календарь, потому что китайские турниры накладываются один на другой.
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Matt5898
Разве это новое правило? До Ковида всегда так было в Азии, только не помню в какой связке - Токио Пекин или Пекин Ухань
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sedric
Ответ goodloser
Если отменить правило bye performance, то нужно корректировать календарь, потому что китайские турниры накладываются один на другой.
Китайские турниры как раз не накладываются, Жабер, которая только что выиграла турнир 250 в Китае, привилегию в Пекине не получит. А те, кто далеко прошли в Токио, получат.
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hrjushechka
Правило продуманное и разумное, мнение Арины предвзятое и определяемое ее нынешним положением.
К сожалению такое мнение не очень хорошо характеризует Арину.
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nnp165
Это правило на турнирах, 500-1000, которые идут подряд, были всегда. Странно, что игроки об этом не знают. Или прикидываются.
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imaxim
Ответ Matt5898
Разве это новое правило? До Ковида всегда так было в Азии, только не помню в какой связке - Токио Пекин или Пекин Ухань
Так и Пекин и Ухань были одной категории, если я правильно помню
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goodloser
Ответ sedric
Китайские турниры как раз не накладываются, Жабер, которая только что выиграла турнир 250 в Китае, привилегию в Пекине не получит. А те, кто далеко прошли в Токио, получат.
Да, правильно азиатские.
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nnp165
Ответ sedric
Китайские турниры как раз не накладываются, Жабер, которая только что выиграла турнир 250 в Китае, привилегию в Пекине не получит. А те, кто далеко прошли в Токио, получат.
Потому что категория другая. 250 не обязательный турнир для первых 10, мало того, сейчас на эти турниры для лидеров рейтинга чуть ни запретительные правила заявки. Цель правила понятна, обеспечить максимальное представительство высокорейтинговых игроков в турнирах 500-1000 и не допустить того, чтобы играли спустя рукава. То что при таком подходе пропуск 1-го круга может получить несеяный игрок, ну значит так вышло. Примером, Шарапова так получила BYE на Premier Mandatory в Пекине-2009, после победы в Токио, не будучи сеяной. Или сейчас Павлюченкова.
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nnp165
Ответ sedric
Реально бред. Той же Саккари это правило например позволяет, весь сезон занимаясь непонятно чем, сейчас шакалить турниры, чтобы отобраться на итоговый. Пока кто-то весь сезон стабильно выступал, выходил в поздние стадии шлемов и мастерсов, кто-то под конец сезон начинает шакалить, и им еще и способствуют этому, давая возможность начинать со второго круга.
Не позволяет. Количество турниров 250, особенно для игроков, закончивших год в ТОП-10, идущих в рейтинг строго лимитировано.
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