Анетт Контавейт: «Жизнь не закончилась, когда я перестала играть в теннис. Но было гораздо труднее, чем я думала»

Анетт Контавейт рассказала о жизни после завершения спортивной карьеры.

Она ушла из тенниса после «Уимблдона» из-за проблем со спиной.

«Я бы не закончила без причины. С годами травма спины усугубилась. Она сковывала меня настолько, что я поняла, что больше не смогу играть на таком уровне. Это было очень трудное решение.

Я из тех, кто очень долго думает, прежде чем принять важное решение, поэтому знаю, что поступила правильно и на 100% в этом уверена. Конечно, я могла еще многого добиться, но в игре я выкладывалась на 100%. Я все делала с максимальной отдачей, и поэтому знаю, что приняла правильное решение.

Причина в чрезмерной нагрузке, позвоночник постоянно напрягается. Ты бегаешь из угла в угол по несколько часов в день, и позвоночник просто изнашивается из-за слишком большой интенсивности.

Я понимала, что однажды эта карьера должна закончиться. В спорте высших достижений ты рвешь себя на части. Но я не жалею о сделанном.

[В обычной жизни] проблемы в основном с поясницей. Болит, когда я долго в одном положении. Немного болит при определенных движениях, иногда в тренажерном зале. Боль не такая, чтобы я плакала и уходила домой, но в некоторых ситуациях все равно болит.

Трудно, [когда понимаешь, что карьера закончена]. Я всегда училась, занималась другими делами и понимала, что у меня есть жизнь вне тенниса. Жизнь не заканчивается в один момент. Но, когда это правда происходит, тебе очень трудно: гораздо труднее, чем я думала. Я плакала.

Начинаешь думать, что играла в теннис с шести лет, что у тебя здорово получалось. Было много тяжелых мыслей.

Думаю, все свои достижения я осознаю только через какое-то время. Сейчас я как будто в пузыре. Конечно, есть и плюсы: я могу быть дома, мне не нужно путешествовать каждую неделю. Многие сложности, связанные с теннисом, уже позади. Но вот что меня очень пугает: как я справлюсь со всем, с чем раньше не сталкивалась, например, с повседневным бытом, холодом и долгой зимой.

Конечно, жизнь не закончилась, когда я перестала играть в теннис. Есть много других возможностей. Я трудолюбивая и надеюсь, что найду себе новое интересное занятие. И, возможно, люди снова обо мне услышат.

Когда я была моложе, мне не хватало [возможности жить обычной жизнью]. Теперь я могу свободно делать что хочу. Я хожу в спортзал в девять утра и занимаюсь каждый день (смеется). Вообще-то я люблю заниматься спортом. Я не всегда играю в теннис, но так или иначе тренируюсь каждый день.

Я специально не публикую в соцсетях много фото с тренировок или тенниса: раз я так долго была спортсменкой, мне хочется поделиться своими делами вне спорта, чтобы люди могли получше меня узнать.

Все знают, что я играю в теннис и занимаюсь спортом, в отличие от моих интересов вне спорта. Мне много что нравится. Сейчас я провела несколько выходных за пределами Таллина: съездила на остров Сааремаа и в отпуск в Грецию. Мне очень нравится проводить время с друзьями».

Она в 27 лет уходит из тенниса, хотя ровно год назад была 2-й ракеткой мира. Как так вышло?

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