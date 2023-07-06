Контавейт о травме спины, из-за которой ушла из тенниса: «Когда я слишком долго стою или сижу в одном положении, спина начинает беспокоить»

Анетт Контавейт рассказала, не передумала ли уходить из тенниса.

Она проиграла во втором круге «Уимблдона» и завершила карьеру.

«Я ухожу из-за травмы спины. И я твердо держусь этого решения.

Когда я слишком долго стою или слишком долго сижу в одном положении, спина начинает беспокоить.

Надеюсь, если я не буду ее загружать теннисом и движениями, то в быту дела пойдут лучше. Я надеюсь. Но не знаю».

Контавейт в 27 лет уходит из тенниса, хотя ровно год назад была 2-й ракеткой мира. Как так вышло?

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