Синнер о проблемах со здоровьем в Пекине: «Доволен тем, как удавалось справляться со всеми ситуациями на корте»

Янник Синнер высказался о самочувствии на победном турнире в Пекине.

По приезде в Китай он болел. Во время четвертьфинала против Григора Димитрова его стошнило.

«Неделя началась не самым лучшим образом. Я не очень хорошо себя чувствовал. Сказал себе, что с каждым днем состояние будет понемногу меняться. Первый матч был очень, очень тяжелым. Я смог пройти дальше и постепенно чувствовал себя все лучше, лучше и лучше.

С Григором была другая история, но тогда мне тоже удалось повысить уровень и победить. Я очень доволен тем, как на протяжении недели удавалось справляться со всеми ситуациями на корте. Думаю, это и есть самое позитивное».

😔 Медведев проиграл финал Пекина суперскому Синнеру. Тот провел два идеальных тай-брейка

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