Синнер о проблемах со здоровьем в Пекине: «Доволен тем, как удавалось справляться со всеми ситуациями на корте»

Теги ATP China Open Янник Синнер Теннис

Янник Синнер высказался о самочувствии на победном турнире в Пекине.

По приезде в Китай он болел. Во время четвертьфинала против Григора Димитрова его стошнило.

«Неделя началась не самым лучшим образом. Я не очень хорошо себя чувствовал. Сказал себе, что с каждым днем состояние будет понемногу меняться. Первый матч был очень, очень тяжелым. Я смог пройти дальше и постепенно чувствовал себя все лучше, лучше и лучше.

С Григором была другая история, но тогда мне тоже удалось повысить уровень и победить. Я очень доволен тем, как на протяжении недели удавалось справляться со всеми ситуациями на корте. Думаю, это и есть самое позитивное».

😔 Медведев проиграл финал Пекина суперскому Синнеру. Тот провел два идеальных тай-брейка

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий