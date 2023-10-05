Синнер о проблемах со здоровьем в Пекине: «Доволен тем, как удавалось справляться со всеми ситуациями на корте»
Янник Синнер высказался о самочувствии на победном турнире в Пекине.
По приезде в Китай он болел. Во время четвертьфинала против Григора Димитрова его стошнило.
«Неделя началась не самым лучшим образом. Я не очень хорошо себя чувствовал. Сказал себе, что с каждым днем состояние будет понемногу меняться. Первый матч был очень, очень тяжелым. Я смог пройти дальше и постепенно чувствовал себя все лучше, лучше и лучше.
С Григором была другая история, но тогда мне тоже удалось повысить уровень и победить. Я очень доволен тем, как на протяжении недели удавалось справляться со всеми ситуациями на корте. Думаю, это и есть самое позитивное».
😔 Медведев проиграл финал Пекина суперскому Синнеру. Тот провел два идеальных тай-брейка
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