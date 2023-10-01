Янник Синнер: «Первые пару дней в Китае я болел. Сейчас чувствую себя гораздо лучше»

Теги ATP China Open Янник Синнер Теннис

Янник Синнер прокомментировал выход в четвертьфинал в Пекине.

Во втором круге он разгромил Йошихито Нишиоку – 6:2, 6:0. 

«Первые пару дней [в Китае] я болел и старался как-то пройти первый круг, зная, что потом у меня будет день отдыха. Все дни складываются по-разному. Физически я чувствую себя гораздо лучше, и мне кажется, что, когда я в такой физической форме, мне немного легче играть.

Сегодня я хорошо играл. Возможно, мне нужно немного подтянуть процент подачи, но все остальное было на очень хорошем уровне.

В этом матче было несколько ключевых моментов, которые придали мне уверенности. Сегодня вечером условия немного напоминали зал. Мяч был немного медленнее, чем днем. Когда играешь днем, довольно сложно из-за солнца и так далее. Мне кажется, я очень хорошо справился с ситуацией».

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2 комментария

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Nikolay Stavrogin
Так вот почему так мучился с Эвансом. Рад, что сейчас всё хорошо.
Все ждём в огне в полуфинале.
Надеюсь, Григор не будет мешать и сделает красиво
+1
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dedpihto59
Надо добраться до Карлоса и постараться его надрать💪‼️
+1
-1
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