Янник Синнер: «Первые пару дней в Китае я болел. Сейчас чувствую себя гораздо лучше»

Янник Синнер прокомментировал выход в четвертьфинал в Пекине.

Во втором круге он разгромил Йошихито Нишиоку – 6:2, 6:0.

«Первые пару дней [в Китае] я болел и старался как-то пройти первый круг, зная, что потом у меня будет день отдыха. Все дни складываются по-разному. Физически я чувствую себя гораздо лучше, и мне кажется, что, когда я в такой физической форме, мне немного легче играть.

Сегодня я хорошо играл. Возможно, мне нужно немного подтянуть процент подачи, но все остальное было на очень хорошем уровне.

В этом матче было несколько ключевых моментов, которые придали мне уверенности. Сегодня вечером условия немного напоминали зал. Мяч был немного медленнее, чем днем. Когда играешь днем, довольно сложно из-за солнца и так далее. Мне кажется, я очень хорошо справился с ситуацией».

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