Костюк о том, что ее тренирует женщина: «Я разговорчивая, и мне было трудно с тренерами-мужчинами – большинство из них не разговаривает»

Марта Костюк рассказала, что хотела бы видеть больше женщин-тренеров в WTA.

Она работает с Сандрой Заневской и сейчас проводит лучший сезон в карьере.

«Я разговорчивая, и мне было трудно с тренерами-мужчинами – большинство из них не разговаривает. Они не умеют выражать чувства и адаптироваться.

Большую часть жизни меня тренировала мама – женщина. Я очень довольна.

Надеюсь, что наш с Сандрой пример приведет в тур больше женщин-тренеров, что девочки будут больше доверять женщинам».

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