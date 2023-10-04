Костюк о том, что ее тренирует женщина: «Я разговорчивая, и мне было трудно с тренерами-мужчинами – большинство из них не разговаривает»
Марта Костюк рассказала, что хотела бы видеть больше женщин-тренеров в WTA.
Она работает с Сандрой Заневской и сейчас проводит лучший сезон в карьере.
«Я разговорчивая, и мне было трудно с тренерами-мужчинами – большинство из них не разговаривает. Они не умеют выражать чувства и адаптироваться.
Большую часть жизни меня тренировала мама – женщина. Я очень довольна.
Надеюсь, что наш с Сандрой пример приведет в тур больше женщин-тренеров, что девочки будут больше доверять женщинам».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
2 комментария