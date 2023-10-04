Костюк о том, что ее тренирует женщина: «Я разговорчивая, и мне было трудно с тренерами-мужчинами – большинство из них не разговаривает»

Теги WTA Марта Костюк Теннис

Марта Костюк рассказала, что хотела бы видеть больше женщин-тренеров в WTA.

Она работает с Сандрой Заневской и сейчас проводит лучший сезон в карьере.

«Я разговорчивая, и мне было трудно с тренерами-мужчинами – большинство из них не разговаривает. Они не умеют выражать чувства и адаптироваться.

Большую часть жизни меня тренировала мама – женщина. Я очень довольна.

Надеюсь, что наш с Сандрой пример приведет в тур больше женщин-тренеров, что девочки будут больше доверять женщинам».

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2 комментария

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Burak Orel
В очередной раз сверкнула своей глупостью)
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Матвей Суицидин
Ответ Burak Orel
В очередной раз сверкнула своей глупостью)
в чем глупость?
0
0
0
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