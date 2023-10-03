Мирра Андреева о матче с Рыбакиной: «Мне нравится, как она играет. Выложусь по полной, чтобы не было никаких сожалений»

Теги WTA China Open Елена Рыбакина Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева поделилась, с каким настроем выходит на матчи.

Сегодня она обыграла в Пекине Анастасию Павлюченкову – 6:2, 6:1.

«Я стараюсь просто играть и не думать ни о чем другом. Иногда, когда я начинаю слишком много думать, у меня не получается оставаться на одном уровне на протяжении всего матча. Так случилось в начале второго сета».

Теперь Андреева поборется с Еленой Рыбакиной. Пока у 16-летней россиянки три поражения в матчах с топ-10.

«На самом деле, я хотела с ней сыграть. Мне нравится, как она играет. Я знаю, что она хорошо подает. Постараюсь сделать пару брейков, если получится. Я выложусь по полной, чтобы не было никаких сожалений. Если выиграю, буду очень рада. Если она выиграет, значит, она показала хороший теннис. Но я жду с нетерпением».

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1 комментарий

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