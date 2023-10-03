Синнер о победе над Алькарасом: «В важные моменты я играл немного лучше. Во втором сете счет 6:1, но у него было много шансов»
Янник Синнер прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом в Пекине.
Матч закончился со счетом 7:6(4), 6:1. Синнер повел 4:3 в личных встречах на уровне ATP.
«Конечно, это один из моих лучших матчей. Все наши с ним матчи тяжелые. Мы всегда проявляем большое уважение, оба отлично играем. В матчах друг с другом мы стараемся играть на грани своих возможностей.
Сегодня в важные моменты я играл немного лучше. Во втором сете счет 6:1, но у него было много шансов, и я просто старался не терять концентрацию. Безусловно, первый сет был очень неровным, я старался сохранять самообладание и, конечно, очень доволен своим выступлением.
Мне кажется, мой план сработал. В основном я старался оставаться агрессивным, потому что когда у него много времени, он играет очень хорошо и очень агрессивно».
Ну, кроме 2х ударов на тб и провала во 2м 0-40, который сам же величайше отыграл)