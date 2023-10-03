Синнер о победе над Алькарасом: «В важные моменты я играл немного лучше. Во втором сете счет 6:1, но у него было много шансов»

Теги ATP China Open Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Янник Синнер прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом в Пекине.

Матч закончился со счетом 7:6(4), 6:1. Синнер повел 4:3 в личных встречах на уровне ATP.

«Конечно, это один из моих лучших матчей. Все наши с ним матчи тяжелые. Мы всегда проявляем большое уважение, оба отлично играем. В матчах друг с другом мы стараемся играть на грани своих возможностей.

Сегодня в важные моменты я играл немного лучше. Во втором сете счет 6:1, но у него было много шансов, и я просто старался не терять концентрацию. Безусловно, первый сет был очень неровным, я старался сохранять самообладание и, конечно, очень доволен своим выступлением.

Мне кажется, мой план сработал. В основном я старался оставаться агрессивным, потому что когда у него много времени, он играет очень хорошо и очень агрессивно».

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7 комментариев

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dedpihto59
Уверен, их противостояние будет долгим, может как у Новака с Рафой👍‼️
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Сергей48
Реально устойчивость и самообладание сегодня были на высочайшем уровне! Браво!
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Против Алькараса у Синнера что-то в мозгу переключается, он просто монстром становится ..
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Nikolay Stavrogin
Было забавно смотреть, как Янник, который любит чокерить и буквально вчера дико чокерил с Димитровым во 2м сете, с Алькарасом, начиная с середины 1го сета превратился в ментальнуя скалу вообще перестал ошибаться)
Ну, кроме 2х ударов на тб и провала во 2м 0-40, который сам же величайше отыграл)
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Ivan Vladyko
Не, ну Синнер, кажется, очень неудобный для Алькараса соперник. Но оно и к лучшему, а то многие даже из топов прям, вообще, ниочём против Алькараса. А без достойной альтернативы - и смотреть скучно будет
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Сергей48
Ответ dedpihto59
Уверен, их противостояние будет долгим, может как у Новака с Рафой👍‼️
Не могу не согласиться! И это прекрасно👌 Сегодня получил удовольствие от игры Янника👍
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