Зверев о том, что начал матч в сентябре, а закончил в октябре: «Мы же начали уже в октябре?»

Александр Зверев прокомментировал то, что играл до 3 часов ночи.

Он обыграл Алехандро Давидовича-Фокина во втором круге в Пекине со счетом 6:7(4), 6:2, 6:1, встреча закончилась в 2:41.

Его попросили прокомментировать то, что матч начался в сентябре, а закончился уже в октябре.

«Мы же начали уже в октябре? (Зверев прав, матч начался уже после полуночи – Sports.ru).

Я доволен победой, но тяжело играть до трех утра. Не уверен, что было правильно оставлять нас на этом корте. Думаю, мы должны были поменять корт – тут очень много прекрасных кортов. Много возможностей сыграть.

Не уверен, что нужно было ждать до полуночи, чтобы начать матч».

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