Кудерметова о том, с каким трофеем хотела бы закончить финал в Токио: «Я бы хотела большой»

Теги Анастасия Павлюченкова WTA Toray Pan Pacific Open Вероника Кудерметова Теннис

Вероника Кудерметова прокомментировала победу над Анастасией Павлюченковой.

Она выиграла в полуфинале в Токио 7:6(6), 6:7(2), 6:3 за три с половиной часа.

«Очень тяжелый матч, тяжелая борьба. Мы обе выложились на максимум. Я так рада.

Важнее всего было оставаться в игре, быть чуть более агрессивной. Настя всегда стремится действовать активно. Во втором сете я, возможно, немного потеряла сосредоточенность, заиграла медленнее.

Но в решающем сете я сказала себе, что если хочу победить, нужно играть агрессивно. И это стало ключевым моментом».

Также Кудерметова ответила на вопрос: «Вы уже гарантировали себе трофей, но их два – большой и маленький. К какому вы стремитесь?»

«Я бы хотела большой (смеется)».

За титул Кудерметова сыграет с Марией Саккари или Джессикой Пегулой.

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5 комментариев

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Dym86
Ответ Дмитрий
Я не подумал. А вы?
Судя по тому как Вероника раскраснелась, она подумала
+5
0
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Дмитрий
Я не подумал. А вы?
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Ivan Stasuk
Ничего себе откровения...
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Ярик01
Вам, Марья Ивановна, о доме надо думать, а не о ****
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