Кудерметова впервые за пять матчей обыграла Швентек и шестой раз в сезоне вышла в полуфинал

в четвертьфинале турнира в Токио обыграла вторую ракетку мира – 6:2, 2:6, 6:4.

Россиянка пятый раз играла со Швентек и в прошлых четырех встречах взяла всего 10 геймов.

Кудерметова 15-й раз победила соперницу из топ-10 – при 17 поражениях.

Она 17-й раз вышла в полуфинал и теперь встретится с Анастасией Павлюченковой.

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