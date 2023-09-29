Кудерметова впервые за пять матчей обыграла Швентек и шестой раз в сезоне вышла в полуфинал

Теги WTA Toray Pan Pacific Open Вероника Кудерметова Ига Швентек Теннис

Вероника Кудерметова в четвертьфинале турнира в Токио обыграла вторую ракетку мира Игу Швентек – 6:2, 2:6, 6:4.

Россиянка пятый раз играла со Швентек и в прошлых четырех встречах взяла всего 10 геймов.

Кудерметова 15-й раз победила соперницу из топ-10 – при 17 поражениях.

Она 17-й раз вышла в полуфинал WTA и теперь встретится с Анастасией Павлюченковой.

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18 комментариев

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DarvinRu
Во время олимпиады на фоне неуспехов Байлс была информация, что в Японию нельзя ввозить некоторые препараты от ‘синдрома дефицита внимания’… без которых Байлс не была Байлс. А сегодня Швентек не была Швентек.
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Порядка.нет
Ответ Доминик
Шестой полуфинал, при том что сезон проводит так себе. Неожиданно.
Ну в первой половине, Ника на WTA500(Катар), обыграла Крейчикову, Кенин, Гауф и в полуфинале проиграла....Швёнтек. WTA1000(Мадрид) тоже полуфинал и проиграла....Швёнтек.
.....+ полуфинал Рима, финал Хертенгенбоша.....
Тем ценнее эта Победа для Ники!
+8
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Доминик
Ответ Порядка.нет
Ну в первой половине, Ника на WTA500(Катар), обыграла Крейчикову, Кенин, Гауф и в полуфинале проиграла....Швёнтек. WTA1000(Мадрид) тоже полуфинал и проиграла....Швёнтек. .....+ полуфинал Рима, финал Хертенгенбоша..... Тем ценнее эта Победа для Ники!
Смотрел этот матч. Там скорее не Кудерметова выиграла, а Кепка проиграла. В корт попадала через раз.
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jbzbmxgyrb
Ига очень плохо играла. Но и Вероника молодец. Стабильная подачи привет полуфинал
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Иван Иванов
На одном драйве от спортивной злости вечно выигрывать невозможно, Ига съела себя сама изнутри
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Доминик
Шестой полуфинал, при том что сезон проводит так себе. Неожиданно.
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Порядка.нет
Браво, Вероника!
Была сосредоточена и главное морально не развалилась, особенно после 2-го сета.
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ecopromo
вот это приятная неожиданность
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Порядка.нет
Ответ Доминик
Смотрел этот матч. Там скорее не Кудерметова выиграла, а Кепка проиграла. В корт попадала через раз.
Смотрел этот матч. Вероника сыграла хорошо, ну а "кепка" была хуже себя обычной, но что такое, "обычная кепка"??!
Вот Настя Павлюченкова на пике практически любую может разобрать....но где эти "пики Павлюченковой"?!
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Кливленд-2022
Умница Вероника. Просто умница. Но Швентек, надо быть объективными, весь турнир явно не в форме, голова трясется, постоянно какие-то мысли и сомнения мучают. Я как и в самом начале турнира считаю, что его выиграет Павлюченкова.
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Russel
Хочу перечитать статью Sports.ru про доминирование кепки
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Dym86
Емое не ожидал от Вероники!
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goga70
Неожиданно конечно. Видимо Ига, нашла заветный блокнот Вероники:).
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costa0545
Это максимум.....
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