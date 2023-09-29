Кудерметова впервые за пять матчей обыграла Швентек и шестой раз в сезоне вышла в полуфинал
Вероника Кудерметова в четвертьфинале турнира в Токио обыграла вторую ракетку мира Игу Швентек – 6:2, 2:6, 6:4.
Россиянка пятый раз играла со Швентек и в прошлых четырех встречах взяла всего 10 геймов.
Кудерметова 15-й раз победила соперницу из топ-10 – при 17 поражениях.
Она 17-й раз вышла в полуфинал WTA и теперь встретится с Анастасией Павлюченковой.
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.....+ полуфинал Рима, финал Хертенгенбоша.....
Тем ценнее эта Победа для Ники!
Была сосредоточена и главное морально не развалилась, особенно после 2-го сета.
Вот Настя Павлюченкова на пике практически любую может разобрать....но где эти "пики Павлюченковой"?!