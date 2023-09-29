Анастасия Павлюченкова: «Для меня важнее всего быть скромной и играть все что угодно, чтобы вернуться на нужный уровень»

Теги Анастасия Павлюченкова WTA Toray Pan Pacific Open Теннис

Анастасия Павлюченкова прокомментировала первый полуфинал с 2021-го.

В Токио она обыграла Екатерину Александрову.

«Для меня важнее всего быть скромной и играть все что угодно, чтобы вернуться на нужный уровень.

Я постепенно работала, чтобы вернуться в топ. И сейчас стараюсь наслаждаться моментом, потому что приближаюсь к концу карьеру. Так что стараюсь выжать максимум».

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1 комментарий

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Док Аксель
После травмы Настя набирает необходимые кондиции и сейчас находится в хорошей спортивной игровой форме. Удачи в полуфинале.
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