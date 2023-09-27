Токио (WTA). Самсонова играет с Александровой, Кудерметова встретится с Дэй, Пегула вышла в 1/4 финала

Теги результаты WTA Toray Pan Pacific Open Теннис

Людмила Самсонова играет с Екатериной Александровой во втором круге в Токио.

Сетка турнира здесь.

Toray Pan Pacific Open Tennis

Токио, Япония

25 сентября – 1 октября 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Джессика Пегула (США) Кристина Букша (Испания)
6:1|6:2
Дата проведения
27 сентября, 05.10
Онлайн матча

 

Екатерина Александрова (Россия) Людмила Самсонова (Россия)
0:2
Дата проведения
27 сентября, 06.30
Онлайн матча

 

Кайла Дэй (США) Вероника Кудерметова (Россия)
Дата проведения
27 сентября, 08.00
Онлайн матча

 

Ига Швентек (Польша) Маи Хонтама (Япония)
Дата проведения
27 сентября, 11.00
Онлайн матча

 

Каролин Гарсия (Франция) Ангелина Калинина (Украина)
Дата проведения
28 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Линда Носкова (Чехия) Анастасия Павлюченкова (Россия)
Дата проведения
28 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Дарья Касаткина (Россия) Деспина Папамихаил (Греция)
Дата проведения
28 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Мисаки Дои (Япония) Мария Саккари (Греция)
Дата проведения
28 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

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