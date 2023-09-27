Токио (WTA). Самсонова играет с Александровой, Кудерметова встретится с Дэй, Пегула вышла в 1/4 финала
Людмила Самсонова играет с Екатериной Александровой во втором круге в Токио.
Сетка турнира здесь.
Toray Pan Pacific Open Tennis
Токио, Япония
25 сентября – 1 октября 2023
WTA 500
Призовой фонд – 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 27 сентября, 05.10
- Дата проведения
- 27 сентября, 06.30
- Дата проведения
- 27 сентября, 08.00
- Дата проведения
- 27 сентября, 11.00
- Дата проведения
- 28 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 28 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 28 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 28 сентября, 03.00
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