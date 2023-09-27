Токио (WTA). Самсонова играет с Александровой, Кудерметова встретится с Дэй, Пегула вышла в 1/4 финала

Людмила Самсонова играет с Екатериной Александровой во втором круге в Токио.

Сетка турнира здесь.

Toray Pan Pacific Open Tennis

Токио, Япония

25 сентября – 1 октября 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг