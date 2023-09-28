Качмазов о продвижении в рейтинге: «Полгода-год назад проверял просто каждую секунду. Сейчас стараюсь меньше на этом концентрироваться»

Алибек Качмазов ответил, следит ли за своим продвижением в рейтинге.

Благодаря успешному старту в Астане он поднялся в живом рейтинге с 315-го места на 276-е.

«Полгодика назад проверял просто каждую секунду, может, даже больше, год назад. Но в последнее время меньше, сейчас даже не знал, что я так поднялся в рейтинге. Сейчас стараюсь меньше на этом концентрироваться, просто на игре. Как бы это банально ни звучало, на самом деле, это помогает. Я, допустим, стоял 310-м в рейтинге уже полтора года назад. И я уже тогда думал, что вот, мне осталась одна неделя хорошая на «Челленджере», и я попаду на «Шлем». И вот так уже полтора года я играю на уровне 300-310, и этого не происходит. Поэтому надо что-то менять. Поэтому я сейчас вообще стараюсь на этом не концентрироваться, просто играть, делать каждый удар и все», – сказал Качмазов в интервью каналу «Больше».

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