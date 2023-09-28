Де Минаур о победе над Марреем: «Мы оба не показали максимум»

Алекс де Минаур прокомментировал победу над Энди Марреем в Пекине.

Он обыграл британца в первом круге, уйдя с трех матчболов – 6:3, 5:7, 7:6(6).

Де Минаур ведет в личных встречах 5:0.

«Честно говоря, сегодня мы оба не показали максимум. Получилась не очень красивая игра, но я рад, что удалось одержать первую за долгое время победу, отыграв нескольких матчболов.

Я не опускал голову и говорил себе, что нужно продолжать бороться, верить себя и в итоге я найду свою игру. Я очень рад, что удалось переломить ход этого матча».

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