Хольгер Руне: «Я сыграл много турниров с сильной болью в спине. Пришлось взять перерыв и решить проблемы»

Хольгер Руне перед началом турнира в Пекине назвал цели на конец сезона.

«Однозначно одна из целей – отобраться на итоговый в Турин. До конца сезона еще много турниров, где разыгрывается большое количество очков. Здесь – 500, на следующей неделе – 1000... Очков много, поэтому я хочу сосредоточиться на том, что делаю я, а не на том, что делают остальные.

Я стараюсь как можно быстрее прогрессировать, понемногу с каждым днем. На это я ориентируюсь. Каждый день быть на 1% лучше, вот к чему я стремлюсь.

Какое-то время у меня были проблемы со спиной. Я их решил. Я сыграл много турниров с сильной болью в спине. Пришлось взять перерыв, решить проблемы и не возвращаться в тур, пока не буду готов на 100%. Именно поэтому я здесь. Я готов играть и с нетерпением жду того, что впереди».

В первом круге Руне поборется с Феликсом Оже-Альяссимом.

«Думаю, будет отличный матч. Он сильный игрок. У него были высокие результаты. Мне придется сильно на него давить, потому что, когда у него есть время, он очень опасен».

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