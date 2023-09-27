Рейтинг ATP. Сафиуллин дебютировал в топ-50, Карацев поднялся на 11 строчек, Хачанов – на одну

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Роман Сафиуллин дебютировал в топ-50 рейтинга ATP.

Карен Хачанов за счет титула в Чжухае поднялся на одну строчку.

Аслан Карацев прибавил 11 позиций.

FedEx ATP Rankings

Положение на 25 сентября 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 11795
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8535
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 7280
4 (4)

Хольгер Руне (Дания)

 4710
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 4615
6 (6) Андрей Рублев (Россия) 4515
7 (7) Янник Синнер (Италия) 4465
8 (8) Тэйлор Фриц (США) 3955
9 (9) Каспер Рууд (Норвегия) 3560
10 (10) Александр Зверев (Германия) 3280
14 (15) Карен Хачанов (Россия) 2385
41 (55) Роман Сафиуллин (Россия) 1051
52 (63) Аслан Карацев (Россия) 943
85 (86) Александр Шевченко (Россия) 697
101 (106) Павел Котов (Россия) 610
165 (163) Иван Гахов (Россия) 384

 

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6 комментариев

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_Вестерфельд
У России объективно сейчас самая сильная сборная мира: 2 игрока в топ-8, если бы не травма у Карена, было бы 3 игрока в топ-10. Карацев, который когда у него прёт, может обыграть любого. Сафиуллин, который вошёл в топ 50,а по игре на последнем турнире может смело претендовать на попадание в топ-25. Ещё есть Шевченко, который временами очень мощную игру показывает, и я уверен, к полтиннику тоже подберётся. Молодцы, парни!
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Евгений Птицын
Сафиуллин дебютировал в топ-50 после Уимблдона. У вас ведь даже новость об этом была.) https://www.sports.ru/tennis/1115300726-rejting-atp-ot-17-iyulya-2023.html
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LIv93
Приятно наблюдать, что 7 наших теннисистов стоят в топ 100 (Котова можно с натяжкой туда поставить).
Порадовали конечно на этой неделе Аслан, Карен и Роман. Особенно за Асланом мне интересно следить. Кажется, что он уже преодолел кризис и снова близок к своему уровню, но его в этом году травмы начали преследовать(
Так, если смотреть по году, у Аслана сильные результаты на турнирах. Если продолжит, то должен в топ20 вернуться.
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SKA Rostov1992
Ответ _Вестерфельд
У России объективно сейчас самая сильная сборная мира: 2 игрока в топ-8, если бы не травма у Карена, было бы 3 игрока в топ-10. Карацев, который когда у него прёт, может обыграть любого. Сафиуллин, который вошёл в топ 50,а по игре на последнем турнире может смело претендовать на попадание в топ-25. Ещё есть Шевченко, который временами очень мощную игру показывает, и я уверен, к полтиннику тоже подберётся. Молодцы, парни!
Сколько можно было бы кубков Дэвиса взять подряд) Реально по среднему уровню у нас сейчас ни каких конкурентов нет в мире
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Док Аксель
После травм ряд наших ребят выдали хорошие матчи на турнирах и продвинулись в рейтинге. Особенно радостно за Романа. Есть шанс улучшить рейтинг и попасть в посев на ТБШ в Австралии. Удачи !
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Оскар Муравьёв
Проснулся спорт уже среда а они рейтинг печатают
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