Рейтинг ATP. Сафиуллин дебютировал в топ-50, Карацев поднялся на 11 строчек, Хачанов – на одну

Роман Сафиуллин дебютировал в топ-50 рейтинга ATP.

Карен Хачанов за счет титула в Чжухае поднялся на одну строчку.

Аслан Карацев прибавил 11 позиций.

FedEx ATP Rankings

Положение на 25 сентября 2023

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