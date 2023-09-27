Рейтинг ATP. Сафиуллин дебютировал в топ-50, Карацев поднялся на 11 строчек, Хачанов – на одну
Роман Сафиуллин дебютировал в топ-50 рейтинга ATP.
Карен Хачанов за счет титула в Чжухае поднялся на одну строчку.
Аслан Карацев прибавил 11 позиций.
Положение на 25 сентября 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|11795
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8535
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|7280
|4 (4)
|4710
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4615
|6 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|4515
|7 (7)
|Янник Синнер (Италия)
|4465
|8 (8)
|Тэйлор Фриц (США)
|3955
|9 (9)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3560
|10 (10)
|Александр Зверев (Германия)
|3280
|14 (15)
|Карен Хачанов (Россия)
|2385
|41 (55)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|1051
|52 (63)
|Аслан Карацев (Россия)
|943
|85 (86)
|Александр Шевченко (Россия)
|697
|101 (106)
|Павел Котов (Россия)
|610
|165 (163)
|Иван Гахов (Россия)
|384
Порадовали конечно на этой неделе Аслан, Карен и Роман. Особенно за Асланом мне интересно следить. Кажется, что он уже преодолел кризис и снова близок к своему уровню, но его в этом году травмы начали преследовать(
Так, если смотреть по году, у Аслана сильные результаты на турнирах. Если продолжит, то должен в топ20 вернуться.