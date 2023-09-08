Традиционно после US Open ряд теннисистов принимают участие в Кубке Лейвера в матче сборной Европы против сборной мира, а многие другие перемещаются в Китай. Здесь в одном из турниров серии АТР 250 Huafa Properties Zhuhai Championships с призовым фондом 981 785 долларов встретятся россиянин Карен Хачанов и Йошихито Нишиока из Японии. Финальный поединок состоится 26 сентября, начало в 14:30 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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От Карена Хачанова вряд ли кто-то мог ожидать такой прыти после его травмы, которая не позволила принять участие в Уимблдоне. Затем на Открытом чемпионате США по теннису Карен вылетел в первом же круге от американца Майкла ММо. Тем не менее 15-я ракетка мира смог в Чжухае перезагрузиться и дойти до финала. К тому же во многом его обязывал номер посева — первый. На счету Хачанова в этом году нет ни одной победы на турнирах АТР, но начинать никогда не поздно. В первом круге он довольно легко преодолел сопротивление австралийца Алекса Болта, в четвертьфинале пришлось играть все три сета против американца Маккензи Макдональда. В полуфинале Карен встретился с его соотечественником Себастьяном Кордой, тут вновь была победа в двух партиях.

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Японский теннисист неплохо начал сезон. На Australian Open он дошел до четвертого круга, где уступил как раз Карену Хачанову. Причем разгромно, два сета россиянин взял под ноль. Сложно сказать, в этом ли причина или в чем-то другом, но дальше на протяжении первой половины сезона Йошихито Нишиока выступал очень слабо. Но вот настало время второго по счету турнира Большого шлема и Йошихито вновь в четвертом круге на этот раз Roland Garros и вновь терпит разгромное поражение, правда от аргентинца Томаса Мартина Этчеверри. В дальнейшем ни на одном турнире японец дальше второго круга не проходил, а на Уимблдоне и US Open зачехлил ракетку уже после первых матчей. В Чжухае 44-я ракетка мира был посеян довольно высоко под восьмым номером и обыграл сильных соперников, в числе которых немец Ян-Леннард Штруфф и еще один россиянин Аслан Карацев.

Помимо упомянутого поединка в январе на Australian Open, соперники встречались еще три раза. Все поединки матчи на харде, и Хачанов ведет в них 3 – 1. Единственная победа Нишиоки зафиксирована в 2022 году в Вашингтоне на турнире City Open в двух сетах, и в обоих пришлось играть тай-брейки. В предстоящем поединке букмекеры отдают небольшое преимущество россиянину. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,58, выигрыш Нишиоки оценивается коэффициентом 2,39.

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