Чэнду ATP: Роман Сафиуллин — Александр Зверев прямая трансляция матча 26.09.2023

Теги Александр Зверев Роман Сафиуллин Chengdu Open Теннис

В китайском Чэнду подошел к концу пятый по счету турнир категории АТР 250 с призовым фондом 1 152 805 долларов. В решающем поединке встретятся российский теннисист Роман Сафиуллин и десятая ракетка мира Александр Зверев из Германии. Матч состоится 26 сентября в 14:30 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Роман Сафиуллин в этом году выстреливает редко, но достаточно метко. О себе он заставил всех говорить в ходе Уимблдона, где впервые смог выйти в четвертьфинал турнира Большого шлема. Ранее он дальше второго круга не забирался, и специалисты начали рассуждать разовый это успех, или за ним последует что-то еще. Увы, ни на одном турнире в дальнейшем Роман не смог пройти дальше второго круга, правда, случилось это на US Open, где россиянин в пяти сетах уступил хозяину корта Томми Полу. В Китае от 55-й ракетки мира подвигов тоже не ожидали. Но он, не будучи посеянным, смог дойти до финала. Причем выиграл у некоторых теннисистов, стоящих выше него в рейтинге. В каждом матче ему понадобилось не более двух сетов для победы. Лишь в четвертьфинале против Джордана Томпсона все закончилось в первом сете, а после австралиец снялся.

Чжухай ATP: Карен Хачанов — Йошихито Нишиока прямая трансляция матча 26.09.2023

Александр Зверев постепенно восстанавливает свои силы после прошлогодней травмы. Правда, те поклонники немца, которые надеялись на быстрые его успехи, скорее, оказались разочарованными. Прогресс в игре Саши есть, но он не стремительный. На US Open после победы в затяжном пятисетовом матче над итальянцем Янником Синнером сам Зверев заявил, что вернулся он прежний. Но уже четвертьфинал показал, что это далеко не так. Карлос Алькарас не оставил своему сопернику шансов и выиграл довольно легко в трех партиях. Сейчас в Китае Александр постарается взять второй титул в сезоне. Первый он выиграл в Гамбурге, в июле. В Чэнду Зверев посеян под первым номером и сумел в первом матче обыграть другого россиянина Павла Котова, а дальше пройти опытных Миомира Кецмановича из Хорватии и болгарина Георгия Димитрова.

Ранее соперники встречались только один раз, но зато на Открытом чемпионате Франции чуть более двух лет назад. Тогда во втором круге немецкий теннисист взял верх в трех сетах. Однако не без труда, в первом и третьем пришлось играть тай-брейки. Сейчас в финале он безусловный фаворит у букмекеров. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,33, выигрыш Сафиуллина оценивается коэффициентом 3,35.

Рейтинг ATP

Рейтинг WTA

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий