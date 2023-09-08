В китайском Чэнду подошел к концу пятый по счету турнир категории АТР 250 с призовым фондом 1 152 805 долларов. В решающем поединке встретятся российский теннисист Роман Сафиуллин и десятая ракетка мира Александр Зверев из Германии. Матч состоится 26 сентября в 14:30 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Роман Сафиуллин в этом году выстреливает редко, но достаточно метко. О себе он заставил всех говорить в ходе Уимблдона, где впервые смог выйти в четвертьфинал турнира Большого шлема. Ранее он дальше второго круга не забирался, и специалисты начали рассуждать разовый это успех, или за ним последует что-то еще. Увы, ни на одном турнире в дальнейшем Роман не смог пройти дальше второго круга, правда, случилось это на US Open, где россиянин в пяти сетах уступил хозяину корта Томми Полу. В Китае от 55-й ракетки мира подвигов тоже не ожидали. Но он, не будучи посеянным, смог дойти до финала. Причем выиграл у некоторых теннисистов, стоящих выше него в рейтинге. В каждом матче ему понадобилось не более двух сетов для победы. Лишь в четвертьфинале против Джордана Томпсона все закончилось в первом сете, а после австралиец снялся.

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Александр Зверев постепенно восстанавливает свои силы после прошлогодней травмы. Правда, те поклонники немца, которые надеялись на быстрые его успехи, скорее, оказались разочарованными. Прогресс в игре Саши есть, но он не стремительный. На US Open после победы в затяжном пятисетовом матче над итальянцем Янником Синнером сам Зверев заявил, что вернулся он прежний. Но уже четвертьфинал показал, что это далеко не так. Карлос Алькарас не оставил своему сопернику шансов и выиграл довольно легко в трех партиях. Сейчас в Китае Александр постарается взять второй титул в сезоне. Первый он выиграл в Гамбурге, в июле. В Чэнду Зверев посеян под первым номером и сумел в первом матче обыграть другого россиянина Павла Котова, а дальше пройти опытных Миомира Кецмановича из Хорватии и болгарина Георгия Димитрова.

Ранее соперники встречались только один раз, но зато на Открытом чемпионате Франции чуть более двух лет назад. Тогда во втором круге немецкий теннисист взял верх в трех сетах. Однако не без труда, в первом и третьем пришлось играть тай-брейки. Сейчас в финале он безусловный фаворит у букмекеров. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,33, выигрыш Сафиуллина оценивается коэффициентом 3,35.

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