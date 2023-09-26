Пекин (ATP). Медведев сыграет с Полом, Рублев – с Норри, Хачанов может выйти на Алькараса
Опубликована сетка турнира ATP 500 в Пекине, который начнется 28 сентября.
Карлос Алькарас посеян под первым номером и сыграет с квалифаером.
Карен Хачанов встретится с Лоренцо Музетти, победитель выйдет на Алькараса.
Даниил Медведев (2) поборется с Томми Полом, Андрей Рублев (5) – с Кэмероном Норри
Хольгер Руне (3) сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом, Стефанос Циципас (4) – с Николасом Харри, Энди Маррей – с Алексом де Минауром.
Полностью сетка здесь.
1 раунд - №13 (Пол)
1/8 - № 12 (Де Минор)
1/4 - № 6 (Рублев)
1/2 - № 5/10 (Циципас/Зверев)
Даже на маленьких мастерсах делали 16 сеяных - а тут у тебя уже в первом круге 13-я ракетка