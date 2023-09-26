Пекин (ATP). Медведев сыграет с Полом, Рублев – с Норри, Хачанов может выйти на Алькараса

Опубликована сетка турнира ATP 500 в Пекине, который начнется 28 сентября.

посеян под первым номером и сыграет с квалифаером.

встретится с , победитель выйдет на Алькараса.

(2) поборется с , (5) – с

(3) сыграет с , (4) – с , – с .

Полностью сетка здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе