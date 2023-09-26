Пекин (ATP). Медведев сыграет с Полом, Рублев – с Норри, Хачанов может выйти на Алькараса

Теги Энди Маррей ATP China Open Николас Харри Карен Хачанов Андрей Рублев Феликс Оже-Альяссим Томми Пол Даниил Медведев Алекс де Минаур Стефанос Циципас Кэмерон Норри Карлос Алькарас Лоренцо Музетти Хольгер Руне Теннис

Опубликована сетка турнира ATP 500 в Пекине, который начнется 28 сентября.

Карлос Алькарас посеян под первым номером и сыграет с квалифаером.

Карен Хачанов встретится с Лоренцо Музетти, победитель выйдет на Алькараса.

Даниил Медведев (2) поборется с Томми ПоломАндрей Рублев (5) – с Кэмероном Норри

Хольгер Руне (3) сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом, Стефанос Циципас (4) – с Николасом ХарриЭнди Маррей – с Алексом де Минауром.

Полностью сетка здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sawka-promakawka
Афигеть, вот это первые встречи!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Daniel
У Медведева какая-то адская жеребьевка:
1 раунд - №13 (Пол)
1/8 - № 12 (Де Минор)
1/4 - № 6 (Рублев)
1/2 - № 5/10 (Циципас/Зверев)
Даже на маленьких мастерсах делали 16 сеяных - а тут у тебя уже в первом круге 13-я ракетка
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доминик
Этот 500-ник выиграть труднее, чем большой шлем. В первом круге играют третья и тринадцатая ракетки мира. Чумовой составчик.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Пестов
Как же не везёт Энди...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий