Федерер о Кубке Лэйвера-2024: «Было бы отлично увидеть Алькараса и Джоовича в одной команде»

Роджер Федерер ответил, кого из игроков хотел бы видеть на Кубке Лэйвера-2024.

Турнир пройдет в Берлине 20-22 сентября.

«Честно говоря, мне бы хотелось снова увидеть Новака. Было бы отлично увидеть Алькараса и Новака в одной команде. Для немецкой аудитории было бы здорово участие Саши Зверева. Также не помешали бы Руне и Циципас, которые снялись в этом году – это была большая потеря для команды Европы.

Медведев тоже стал бы прекрасным дополнением к команде. Мне также нравится наблюдать за Рублевым. Может быть, кто-то еще появится на горизонте».

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