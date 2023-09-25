Федерер о Кубке Лэйвера-2024: «Было бы отлично увидеть Алькараса и Джоовича в одной команде»
Роджер Федерер ответил, кого из игроков хотел бы видеть на Кубке Лэйвера-2024.
Турнир пройдет в Берлине 20-22 сентября.
«Честно говоря, мне бы хотелось снова увидеть Новака. Было бы отлично увидеть Алькараса и Новака в одной команде. Для немецкой аудитории было бы здорово участие Саши Зверева. Также не помешали бы Руне и Циципас, которые снялись в этом году – это была большая потеря для команды Европы.
Медведев тоже стал бы прекрасным дополнением к команде. Мне также нравится наблюдать за Рублевым. Может быть, кто-то еще появится на горизонте».
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