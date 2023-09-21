Федерер о Кубке Лэйвера: «Всегда с большим интересом жду парных матчей. Хотел бы увидеть, как вместе играют Хуркач и Рублев»

Теги Роджер Федерер ATP Андрей Рублев Тэйлор Фриц Кубок Лэйвера Хуберт Хуркач Бен Шелтон Теннис

Роджер Федерер любит смотреть парные матчи Кубка Лэйвера.

«Я всегда с большим интересом жду парных матчей Кубка Лэйвера, потому что, как правило, собираются команды, которые мы еще не видели. [В этом году в команде Европы] я бы, наверное, хотел увидеть, как вместе играют Хуркач и Рублев.

В команде Мира масса вариантов для парных команд. Бен Шелтон довольно часто играет, Фрэнсис [Тиафу] иногда тоже. Наверное, еще Тэйлор Фриц, я бы хотел увидеть, как он играет пару.

Мне нравится, когда объединяются суперзвезды. Я считаю, что это всегда очень интересно».

Командный выставочный турнир начнется в Ванкувере 22 сентября.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вини
Роджер ещё тот тролль)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kyckoba
То есть Рублёв после ЮС Опен ломанулся в Германию на выставку, теперь обратно в Северную Америку, а потом в Азию? Хорошо же ему будет…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stas Salesov
Да уж, мы все мечтали об этом..
Пора подумать о женщинах, Роджер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий