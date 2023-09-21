Федерер о Кубке Лэйвера: «Всегда с большим интересом жду парных матчей. Хотел бы увидеть, как вместе играют Хуркач и Рублев»

Роджер Федерер любит смотреть парные матчи Кубка Лэйвера.

«Я всегда с большим интересом жду парных матчей Кубка Лэйвера, потому что, как правило, собираются команды, которые мы еще не видели. [В этом году в команде Европы] я бы, наверное, хотел увидеть, как вместе играют Хуркач и Рублев.

В команде Мира масса вариантов для парных команд. Бен Шелтон довольно часто играет, Фрэнсис [Тиафу] иногда тоже. Наверное, еще Тэйлор Фриц, я бы хотел увидеть, как он играет пару.

Мне нравится, когда объединяются суперзвезды. Я считаю, что это всегда очень интересно».

Командный выставочный турнир начнется в Ванкувере 22 сентября.

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