Хачанов о камбэке в четвертьфинале в Чжухае: «Во втором сете удалось переломить ситуацию. Это придало мне дополнительную уверенность»

Карен Хачанов подвел итоги четвертьфинала в Чжухае.

За 2 часа 38 минут он обыграл Маккензи Макдональда – 4:6, 6:4, 6:4. Во втором сете Хачанов уступал 0:2.

«Психологически и физически тяжелый матч. Я с самого начала отставал, а он вел. Нужно было попытаться поднажать и приложить все силы, чтобы изменить ход матча, и мне кажется, что во втором сете при счете 4:4 мне удалось переломить ситуацию, чтобы выиграть партию. Это придало мне дополнительную уверенность, и в третьем сете инициатива была на моей стороне до конца матча».

Завтра Хачанов встретится с Себастьяном Кордой.

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