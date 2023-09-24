Чжухай (ATP). 1/4 финала. Хачанов играет с Макдональдом, Карацев встретится с Норри

Теги результаты ATP Huajin Securities Zhuhai Championships Теннис

Аслан Карацев встретится с Кэмероном Норри в четвертьфинале в Чжухае.

Карен Хачанов играет с Маккензи Макдональдом.

Сетка турнира здесь.

Huafa Properties Zhuhai Championships

Чжухай, Китай

20 – 26 сентября 2023

ATP 250

Призовой фонд – 981 785 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия) Маккензи Макдональд (США)
4:6|6:4
Дата проведения
24 сентября, 08.15
Онлайн матча

 

Аслан Карацев (Россия) Кэмерон Норри (Великобритания)
Дата проведения
24 сентября, 12.00
Онлайн матча

 

Себастьян Корда (США) Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
Дата проведения
24 сентября, 10.30
Онлайн матча

 

Йошихито Нишиока (Япония) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Дата проведения
24 сентября, 14.30
Онлайн матча

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