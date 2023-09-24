Чжухай (ATP). 1/4 финала. Хачанов играет с Макдональдом, Карацев встретится с Норри
Аслан Карацев встретится с Кэмероном Норри в четвертьфинале в Чжухае.
Карен Хачанов играет с Маккензи Макдональдом.
Сетка турнира здесь.
Huafa Properties Zhuhai Championships
Чжухай, Китай
20 – 26 сентября 2023
ATP 250
Призовой фонд – 981 785 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 24 сентября, 08.15
- Дата проведения
- 24 сентября, 12.00
- Дата проведения
- 24 сентября, 10.30
- Дата проведения
- 24 сентября, 14.30
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