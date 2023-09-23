Серундоло о дебюте на Кубке Лэйвера: «Играть перед Федерером, Макинроем и Боргом просто невероятно»
Франсиско Серундоло прокомментировал первую победу на Кубке Лэйвера.
Он обыграл Алехандро Давидовича-Фокина 6:3, 7:5.
«Играть перед Роджером, Джоном и Бьорном просто невероятно. Это я должен смотреть на них, а не они на меня. Я стараюсь как можно большему научиться у Джона. Надеюсь, ему нравится, как я хожу к сетке.
Я чувствовал себя комфортно на корте, игра складывалась как надо. Поскольку это мое первое выступление на Кубке Лэйвера, мне хотелось показать себя с наилучшей стороны. Думаю, у меня получилось.
Атмосфера в команде потрясающая, мне очень нравится».
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