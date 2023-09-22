Кубок Лэйвера. Рублев и Фис сыграют с Тиафу и Полом, Монфис поборется с Оже-Альяссимом

В Ванкувере стартует Кубок Лэйвера-2023.

В первый день каждая победа стоит одно очко, во второй день – два, в третий – три.

В этом году за Европу выступают Андрей Рублев, Каспер Рууд, Хуберт Хуркач, Алехандро Давидович-Фокина, Артур Фис и Гаэль Монфис.

Мир представляют Тэйлор Фриц, Фрэнсис Тиафу, Томми Пол, Феликс Оже-Альяссим, Бен Шелтон и Франсиско Серундоло.

Laver Cup

Ванкувер, Канада

22 – 24 сентября 2023

Выставочный турнир

Крытые корты, хард

Мир – Европа

22 сентября

Артур Фис (Европа) – Бен Шелтон (Мир)

Алехандро Давидович-Фокина (Европа) – Франсиско Серундоло (Мир)

Гаэль Монфис (Европа) – Феликс Оже-Альяссим (Мир)

Андрей Рублев/ Артур Фис (Европа) – Фрэнсис Тиафу/ Томми Пол (Мир)