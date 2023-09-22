Кубок Лэйвера. Рублев и Фис сыграют с Тиафу и Полом, Монфис поборется с Оже-Альяссимом
В Ванкувере стартует Кубок Лэйвера-2023.
В первый день каждая победа стоит одно очко, во второй день – два, в третий – три.
В этом году за Европу выступают Андрей Рублев, Каспер Рууд, Хуберт Хуркач, Алехандро Давидович-Фокина, Артур Фис и Гаэль Монфис.
Мир представляют Тэйлор Фриц, Фрэнсис Тиафу, Томми Пол, Феликс Оже-Альяссим, Бен Шелтон и Франсиско Серундоло.
Laver Cup
Ванкувер, Канада
22 – 24 сентября 2023
Выставочный турнир
Крытые корты, хард
Мир – Европа
22 сентября
Артур Фис (Европа) – Бен Шелтон (Мир)
Алехандро Давидович-Фокина (Европа) – Франсиско Серундоло (Мир)
Гаэль Монфис (Европа) – Феликс Оже-Альяссим (Мир)
Андрей Рублев/ Артур Фис (Европа) – Фрэнсис Тиафу/ Томми Пол (Мир)
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