Сборная Чехия первой в истории нового формата Кубка Дэвиса не проиграла ни одного матча на групповом этапе

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Сборная Чехия первой в истории нового формата Кубка Дэвиса выиграла все матчи на групповом этапе.

В 2019-м и 2021-м в группах было по три команды, и каждая играла шесть матчей. В 2022-м и 2023-м команд было четыре, и каждая играла девять матчей.

На прошлой неделе чехи победили в Валенсии Сербию, Испанию и Южную Корею с общим счетом 9:0. Они единственные за все время, кому удалось пройти групповой этап без поражений.

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