Джокович снялся с «Мастерса» в Шанхае
Новак Джокович объявил, что не сыграет на «Мастерсе» в Шанхае.
Турнир в Китае пройдет 4-15 октября.
«В течение многих лет Китай был одной из стран, где меня поддерживали сильнее всего. Шанхай всегда был одним из моих любимых турниров. Мне будет не хватать моих болельщиков из Китая.
Надеюсь, смогу вернуться сюда в будущем и снова сыграть перед всеми вами 🙏🎾🇷🇸🤝🇨🇳», – написал Джокович в твиттере.
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Т.е. уже в Берси Карась может приехать не только №1, но ещё и с запасом. + там есть всякие Вены-Базели, куда Новак уж точно не поедет.
Накачают ещё каким-то озверином, как в Цц спидами (головой апстену). 1500 может и не возьмёт, да ему и 1000 хватит.
Ятд.
Можно поздравить Карася со 2м сезоном подряд.
штож, такова селяви.
Вот только Новак самоустранился. А "чужими руками жар загребать" - не припомню, чтобы Новаку хоть когда-то повезло. Разве что на ЮСО-16. Да и то, ничем хорошим там не закончилось.