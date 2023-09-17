Джокович снялся с «Мастерса» в Шанхае

Новак Джокович объявил, что не сыграет на «Мастерсе» в Шанхае.

Турнир в Китае пройдет 4-15 октября.

«В течение многих лет Китай был одной из стран, где меня поддерживали сильнее всего. Шанхай всегда был одним из моих любимых турниров. Мне будет не хватать моих болельщиков из Китая.

Надеюсь, смогу вернуться сюда в будущем и снова сыграть перед всеми вами 🙏🎾🇷🇸🤝🇨🇳», – написал Джокович в твиттере.

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