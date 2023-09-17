Джокович снялся с «Мастерса» в Шанхае

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Новак Джокович объявил, что не сыграет на «Мастерсе» в Шанхае.

Турнир в Китае пройдет 4-15 октября.

«В течение многих лет Китай был одной из стран, где меня поддерживали сильнее всего. Шанхай всегда был одним из моих любимых турниров. Мне будет не хватать моих болельщиков из Китая.

Надеюсь, смогу вернуться сюда в будущем и снова сыграть перед всеми вами 🙏🎾🇷🇸🤝🇨🇳», – написал Джокович в твиттере.

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35 комментариев

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Никита Волк
Ответ Великий Алонсо
Старый. С каждым годом все меньше и меньше турниров за сезон будет.
Головой думать умеет и правильно распределяет силы. Мало играет - много выигрывает. Алькарас в 20 лет сыграл только на 13 турнирах в этом году, выиграл 6 и еще 5 раз минимум до полуфинала доходил. А кто-то на каждую водокачку катается и ничего не выигрывает, а потом еще и вопросы "откуда травмы и усталость"
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Великий Алонсо
Старый. С каждым годом все меньше и меньше турниров за сезон будет.
+10
-3
+7
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Istianoff
Император, главное это шлемы.
+8
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Alex Morhan
Ответ Максим Пестов
Новак😔 как так-то, надо за первую строчку побороться по итогам года
Слишком большая нагрузка. Шанхай, Берси, Итоговый, кубок Дэвиса.
+6
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Максим Пестов
Новак😔 как так-то, надо за первую строчку побороться по итогам года
+7
-2
+5
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S.Graf
Ответ Istianoff
Император, главное это шлемы.
Итоговый бы ещё (мячты, мячты)
+6
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dedpihto59
Ответ S.Graf
Официальный отказ от 1й строчки по итогам года. Можно поздравить Карася со 2м сезоном подряд. штож, такова селяви.
Не надо спешить с выводами!
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dedpihto59
Ну и правильно‼️
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acr
Ответ S.Graf
Официальный отказ от 1й строчки по итогам года. Можно поздравить Карася со 2м сезоном подряд. штож, такова селяви.
Может еще не вывезет ПекинШанхай по полной. Но если 1500 привещет тогда сложно будет по итогам года обогнать. Надежда только на Медведева и Синнера
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Alex Morhan
Ответ Stas Salesov
Комментарий скрыт
По уму ему там играть не стоило в принципе. Ладно в одиночном разряде, но ещё и микст в таких условиях.
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Alex Morhan
Ответ Максим Пестов
Хотя в принципе если Алькарас даже выиграет Шанхай (что далеко не факт), он будет опережать Новака в гонке всего на 230 очков. Так что борьба ещё будет
Ну, зависит от того, как оба выступят на оставшихся турнирах. У Карлоса их побольше, там же вроде у него в Китае не только Шанхай, но шансы будут, если Новак будет побеждать
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Максим Пестов
Ответ Alex Morhan
Слишком большая нагрузка. Шанхай, Берси, Итоговый, кубок Дэвиса.
Хотя в принципе если Алькарас даже выиграет Шанхай (что далеко не факт), он будет опережать Новака в гонке всего на 230 очков. Так что борьба ещё будет
+3
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acr
Ответ Новый Орлеан
Кто-то - это кто?
Да Андрюха наш, кто ж еще
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Alex Morhan
Ответ Максим Пестов
По сути последний шанс для Новака, в следующем году скорее всего ещё меньше турниров будет играть. Хочется 8 раз закончить год первым. Так что наблюдаем, турниры уже скоро
Тут уже не от Новака зависит в значительной степени. Берси возможно, если там Медведев/Зверев вдруг не решат пикануть, итоговый будет тяжело. 5 игр против топ-10 за неделю
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Максим Пестов
Ответ Alex Morhan
Ну, зависит от того, как оба выступят на оставшихся турнирах. У Карлоса их побольше, там же вроде у него в Китае не только Шанхай, но шансы будут, если Новак будет побеждать
По сути последний шанс для Новака, в следующем году скорее всего ещё меньше турниров будет играть. Хочется 8 раз закончить год первым. Так что наблюдаем, турниры уже скоро
+3
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dedpihto59
Ответ S.Graf
Дед, 770 очков разницы. В Китае разыгрывается 1500. Т.е. уже в Берси Карась может приехать не только №1, но ещё и с запасом. + там есть всякие Вены-Базели, куда Новак уж точно не поедет.
🤞Может конечно, но пусть сначала выиграет, не такой уж он непобедимый🤷‍♀️, а нахлобучить его будет пытаться каждый уж больно хороший он для всех раздражитель‼️
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Александр Кучер
Ответ VictorVallecano
Комментарий удален модератором
Ну проверить могут и в несоревновательный период, так что вряд ли дело в этом!)
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S.Graf
Ответ dedpihto59
Не надо спешить с выводами!
Дед, 770 очков разницы. В Китае разыгрывается 1500.
Т.е. уже в Берси Карась может приехать не только №1, но ещё и с запасом. + там есть всякие Вены-Базели, куда Новак уж точно не поедет.
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S.Graf
Ответ acr
Может еще не вывезет ПекинШанхай по полной. Но если 1500 привещет тогда сложно будет по итогам года обогнать. Надежда только на Медведева и Синнера
Сомневаюсь, что не вывезет.
Накачают ещё каким-то озверином, как в Цц спидами (головой апстену). 1500 может и не возьмёт, да ему и 1000 хватит.
Ятд.
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твинер без замаха
Ответ Великий Алонсо
Старый. С каждым годом все меньше и меньше турниров за сезон будет.
Потом останутся только Шлемы. И три из четырёх опять выиграет Джокович)
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acr
Ответ Новый Орлеан
Андрюха вообще-то первый Мастерс выиграл. Да и не того Андрюха класса чтобы турниры пропускать. А за турниры платят деньги. Не надо об этом забывать. Кто офоршмачился, так это - Ципа с Руудом.
Не ну он молодой чтоб Пекини и Шанхай пропускать. Просто UTS не в тему совсем.
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Новый Орлеан
Ответ acr
Да Андрюха наш, кто ж еще
Андрюха вообще-то первый Мастерс выиграл. Да и не того Андрюха класса чтобы турниры пропускать. А за турниры платят деньги. Не надо об этом забывать. Кто офоршмачился, так это - Ципа с Руудом.
+2
-1
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S.Graf
Официальный отказ от 1й строчки по итогам года.
Можно поздравить Карася со 2м сезоном подряд.
штож, такова селяви.
+4
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Alex Morhan
Ответ Александр Кучер
Ну проверить могут и в несоревновательный период, так что вряд ли дело в этом!)
Что очевидно, заранее никто предупреждать не станет. Ему до конца года придется сыграть Берси+Итоговый турнир+Кубок Дэвиса
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S.Graf
Ответ dedpihto59
🤞Может конечно, но пусть сначала выиграет, не такой уж он непобедимый🤷‍♀️, а нахлобучить его будет пытаться каждый уж больно хороший он для всех раздражитель‼️
Тоже верно.
Вот только Новак самоустранился. А "чужими руками жар загребать" - не припомню, чтобы Новаку хоть когда-то повезло. Разве что на ЮСО-16. Да и то, ничем хорошим там не закончилось.
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