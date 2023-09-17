Чесноков о том, что Рублев проиграл 9 четвертьфиналов на ТБШ: «Ему часто не везло с соперниками. Уверен, что Андрей преодолеет эту стадию»
Андрей Чесноков прокомментировал то, что Андрей Рублев проиграл девять четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».
«Я считаю, что Рублеву часто не везло с соперниками, он три раза проиграл Медведеву, два раза Джоковичу. Мало кто в мире сейчас может их обыграть. Андрею, главное, не расстраиваться и продолжать работать.
Девять раз выйти в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема» не каждому удается, и я уверен, что он сможет преодолеть эту стадию, у него все для этого есть», – цитирует Чеснокова ТАСС.
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Так он же их обыгрывал на других турнирах. Плюс в остальных четырёх четвертьфиналов он же проиграл в матчах с другими соперниками.
Видно Циципас всё же оказался прав по поводу навыков Рублёва.