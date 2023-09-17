Чесноков о том, что Рублев проиграл 9 четвертьфиналов на ТБШ: «Ему часто не везло с соперниками. Уверен, что Андрей преодолеет эту стадию»

Теги ATP Андрей Чесноков Андрей Рублев Теннис

Андрей Чесноков прокомментировал то, что Андрей Рублев проиграл девять четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».

«Я считаю, что Рублеву часто не везло с соперниками, он три раза проиграл Медведеву, два раза Джоковичу. Мало кто в мире сейчас может их обыграть. Андрею, главное, не расстраиваться и продолжать работать.

Девять раз выйти в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема» не каждому удается, и я уверен, что он сможет преодолеть эту стадию, у него все для этого есть», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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7 комментариев

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Hitgoe Himgob
Когда проигрываешь 9 чф на Шлеме дело точно не в везении. Это его уровень. Топ 8 - да, топ 4 - нет
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N.S.A.8.5
Что ему мешало пройти Чилича, Тиафо?
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kyckoba
В смысле, не везло с соперниками? А кого ещё ждать на этой стадии ТБШ, как не сильных соперников?🤷🏻‍♀️
+5
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Йенс Мустерманн
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он три раза проиграл Медведеву, два раза Джоковичу.
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Так он же их обыгрывал на других турнирах. Плюс в остальных четырёх четвертьфиналов он же проиграл в матчах с другими соперниками.
Видно Циципас всё же оказался прав по поводу навыков Рублёва.
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Илья Городищ
Один реальный шанс из этих девяти был у Рубля и это ЧФ с Чиличем на РГ 22. В остальных к сожалению без шансов улетел.
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Галина Воробьёва
Ответ kyckoba
В смысле, не везло с соперниками? А кого ещё ждать на этой стадии ТБШ, как не сильных соперников?🤷🏻‍♀️
Рома сафиуллин в чф,например. фритц на юсо,этчеверри на рг,лехечка на ао
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Новый Орлеан
Ответ N.S.A.8.5
Что ему мешало пройти Чилича, Тиафо?
Тиафу - без шансов. Он там два сета у Алькатраса забрал. В сумасшедшей форме был. А с Чиликом сам виноват, не дожал. Но это - единственный шанс из 9.
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