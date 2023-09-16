Джокович о том, что Алькарас не играл в группе в Кубке Дэвиса: «Ему 20 лет, и у него еще много времени, чтобы выступать за свою страну»

Новак Джокович высказался о том, что .

«Я тоже играл за Сербию не все 20 лет карьеры. Это нормально, в сезоны, когда ты играешь много индивидуальных соревнований, ты устаешь, в карьере многое происходит. И в личной жизни тоже... Пропускать соревнования – это нормально. Мне хочется защитить Карлоса и всех игроков, потому что я знаю, каково это. Это нормально. Ему 20 лет, и у него еще много времени, чтобы выступать за свою страну».

Джокович на групповом этапе выиграл одиночный матч, выведя сборную в плей-офф, и проиграл парный.

Выступление за сборную в Кубке Дэвиса дает право выступить на Олимпиаде.

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